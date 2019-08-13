最高法院分案爭議是電腦分案？ 鄭玉山：我做得不夠好

2019-08-13 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女法官楊絮雲和丈夫、高等法院刑事庭長周盈文昨出面指控最高法院分案弊端，楊遭分案霸凌，批最高法院稱電腦分案是「一派胡言」。最高法院今天再度發新聞稿澄清，分案確實是電腦分案，並沒有霸凌楊絮雲，認為是電腦程式邏輯缺失而造成分案不均；院長鄭玉山表示，「是我做得不夠好」，他會負責改正制度缺失，最高院也在去年改進電腦程式並設立分案室。

鄭玉山說，關於分案電腦程式邏輯缺失，可能造成法官分案不均，「我未能及時察覺，是我做得不夠好的地方」，而制度上的缺失，本質上應由擔任首長的他負責改正，最高法院已於去年完成改進分案電腦程式，訂定分案實施要點，並設置分案室，使電腦分案作業視覺化，完全可以公開透明，他必須強調最高法院絕無故意對特定法官分案霸凌。

最高法院指出，院方已經向當時的分案庭長陳國禎、分案法官林恩山及分案書記官李家誠調查清楚，分案確實是以電腦分案，分案輪次表也是由分案庭長以電腦亂數產生；法院2003年使用司法院資訊處設計的「電腦亂數抽籤分案資訊系統」來分案，再由分案法官人工比對篩選條件，分案法官手中只有分案序號，完全不知悉案件當事人和案由。