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矛盾！裁決處認無車禍肇責 仍用肇事逃逸開罰扣駕照

2019-08-13 18:53聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名郭姓男子前年開車行經三芝區101縣道，途中在彎道遇對向機車自摔未停下查看，竟被控肇事逃逸，而且經新北市交通事件裁決處鑑定無肇責，仍收到裁決處催繳肇逃罰款通知和吊扣駕照3年，讓他相當不服。他向新北地院提行政訴訟，經院方調查裁罰違法，今天終獲勝訴。

車禍發生當時，郭男見自己與對方相距仍有10公尺，且車輛未發生擦撞，未停留關切或報警，但事後被指控跨越雙黃線行駛，導致機車騎士為了閃避車輛而自摔，有過失傷害和肇事逃逸責任。郭男經士林地檢署調查後獲不起訴處分，但今年2月突然收到罰單催繳通知，才知警方有開單。

郭男興訟主張交通事件裁決鑑定結果並無證據證明車禍與他有關，既無肇事，怎麼會有肇事逃逸罰則？此外，他還指出機車騎士從頭到尾都在飆車壓車，是車禍的真正原因。

裁決處的鑑定結果雖無法證明郭男與車禍有關，法庭上仍主張他當時有跨越雙黃線，應為車禍負起責任，但最後被法院認定裁決違法。

法院調查，自摔的機車騎士在事故發生前，過彎時有將身體側掛在機車2側壓車情形，還有跨越雙黃線的大幅度轉彎動作，研判其車速不慢。此外，事故發生的前一刻，騎士也有變化騎車姿勢的行為，無法排除車禍是騎士操控不當導致。

法院認為，郭男開車過彎時雖然有壓到雙黃線，但不能因此就將車禍肇責歸咎於他，加上士林地檢署調查後也做出不起訴處分，顯見全案證據尚無法證明2者間的因果關係，因此郭男勝訴。

新北一名郭姓男子前年開車行經三芝區101縣道，途中在彎道遇對向機車自摔未停下查看...
新北一名郭姓男子前年開車行經三芝區101縣道，途中在彎道遇對向機車自摔未停下查看，竟被控肇事逃逸，而且經新北市交通事件裁決處鑑定無肇責，仍收到裁決處催繳肇逃罰款通知和吊扣駕照3年，讓他相當不服，向新北地院提行政訴訟後，今天終獲勝訴。記者陳俊智／攝影
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車禍機車騎士

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