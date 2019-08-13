收容人監獄內吐黑血暴斃 法院認定管理員無疏失判無罪

2019-08-13 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園監獄王姓管理員2015年10月19日執勤時，因蘇姓受刑人自稱坐骨神經痛、毒癮發作，最後吐黑血送醫不治，王被依業務過失致死起訴，但他辯稱都有照程序通報，法院認為，蘇死因為腹膜炎等引發敗血症，體內還存有嗎啡等毒物，可能因麻醉物質影響他過去就醫狀況，並勘驗監所監視器，認定王無疏失判他無罪。

檢方起訴指出，蘇17日被通緝到案下午5點入桃監執行，他隨即反映有坐骨神經痛及毒癮，18日凌晨1點因腰痛、毒癮復發由監所替他換舍房，晚上9點他拍打房門表示不舒服，19日凌晨12點、清晨6點，又接連拍打房門反映。

檢方認為，王值班前被告知蘇的狀況，卻沒注意到他19日上午拍房門時已無力站直，還有嘔吐情況仍未將他送交診治，當天下午1點蘇吐出黑色嘔吐物，被測得血壓為138／111，王還把他送返舍房，下午3點蘇昏迷被移往桃監衛生科急救，4點轉送醫院後仍因膽囊炎穿孔、化膿性腹膜炎等引發敗血症死亡。

審理時王堅決否認犯行，辯稱交接時蘇無異狀，知道他有坐骨神經痛、退藥反應就替他加掛衛生科看診，也讓他服用自備藥物，發現他嘔吐時就通知中央台，經另名管理員指示留置觀察，他還問蘇施用哪種毒品、躺著還坐著舒服等，判定他意識清楚後才讓他回房休息。

法院查，蘇經毒物化驗發現體內留有嗎啡、安非他命，顯示他疑似因長期使用麻醉性藥物，作用下遮蔽疼痛表現，而未能準確就醫，且死因為膽囊炎穿孔、化膿腹膜炎引發敗血症，並非蘇自述的坐骨神經痛、毒癮未退等。

另院方勘驗桃監內監視器、相關證人等，認為王依規定替蘇掛診，也持續和監所權責單位溝通，難認他有業務過失，其他獄友也證稱，蘇反映不適後，管理員就有拿藥來、替他量體溫，最後發現蘇四肢冰冷沒呼吸，管理員獲報就立即將他抬出去。