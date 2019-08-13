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華山分屍案家屬泣訴 陳伯謙「切我女兒的肉吃下肚」

2019-08-13 17:18聯合報 記者王聖藜╱即時報導

華山分屍案兇手陳伯謙遭判處死刑。 聯合報系資料照
華山分屍案兇手陳伯謙遭判處死刑。 聯合報系資料照
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台北市「華山分屍」案凶手射箭教練陳伯謙性侵、殺人、分屍13塊、棄屍7袋，一審被判死刑；被害的高姓女學員父親指控，陳伯謙切割他女兒身體的肌肉，吃下肚裡，沒有交代去處，檢警問都不交代。至於檢警如何追查「不見了」的肌肉，判決書並未談及。

根據死刑判決書，被害人高女的父親在分屍案宣判前，曾經向承審法官表示量刑意見。高父說，女兒死後1年，全家都陷入悲痛焦慮之中，無法平息；陳伯謙手段殘暴、恩將仇報，對於素無恩仇的女兒強制性交殺人，毫無人性可言。

高父說，陳伯謙切割女兒身體的肌肉、大腿及小腿的肌肉，並且吃下肚，到現在還沒有交代去處，不敢說出來；檢察官跟警察都有問過陳伯謙，陳都沒有交代，「因為他吃下肚，他不敢交代！」

高父泣訴，這種泯滅人性的惡徒，請司法處以極刑；高父說，女兒是花30年心血、花幾百萬養育的，希望陳伯謙永遠與社會隔離。

高女的母親則說，女兒失蹤的18天，是全家人的夢魘，「費盡了生命去找，可是卻得到這種結果」，每一次的開庭，像是傷口被撕裂，「在陳伯謙的世界裡，殺人好像殺雞」。

高母表示，陳伯謙看到被分割的遺體，好像事不關己，「他不怕半夜被索命嗎？」；她說，陳伯謙是冷血殺人魔，為了一時的私慾，毀了高家的幸福，律師還助紂為虐，「這樣值得嗎？」

高女的妹妹告訴法官，陳伯謙選了最惡劣的方式強暴姐姐、甚至姦殺、分屍，陳是一個非常自大、智慧型的罪犯，她真的希望陳伯謙要男子漢敢做敢當，不要一直扯謊，如此只會加重業障，這些業障會累積在身上一輩子，老天爺都在天上看陳所做的一切，她說，「陳伯謙到了地藏王菩薩那關，下了地獄也會有報應」。

殺人死刑

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