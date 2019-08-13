等不到專法同性伴侶病逝 他爭取配偶喪葬補助官司贏了

2019-08-13 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男同志、台灣酷兒權益推動聯盟秘書長胡勝翔，因同性伴侶潘世新2017年底因病過世，當時司法院釋字第748號解釋施行法尚未通過，他向勞動部勞工保險局申請配偶喪葬津貼遭拒絕，提訴願也被駁回，他不服提行政訴訟，台北地方法院昨判胡勝翔勝訴，勞保局應要准予核發津貼，仍可上訴。

胡勝翔和潘世新交往超過10年，未料潘世新2017年5月23日發現罹患動脈血管瘤，隔天大法官宣告民法違憲，並要求2年內修法保障同婚；胡勝翔、潘世新兩人同年6月到戶政事務所註記為同性伴侶，但同年底潘世新等不到專法通過，在2年空窗期間不敵病魔過世。

胡勝翔事後向勞動部勞工保險局爭取配偶喪葬補助，卻被以「請領配偶死亡之喪葬津貼，以其民法上之配偶為限，未包含已註記之同性伴侶」為由拒絕，他不服提訴願也被駁回，最後向法院提行政訴訟爭取權利。台北地方法院審理後判胡勝翔勝訴，勞保局應該准予給付津貼，可上訴。

協助胡勝翔行政訴訟的律師鄧傑表示，胡勝翔去年1月31日向勞保局請領配偶喪葬津貼，金額按平均投保金額來計算發給3個月，約10萬元以下；律師團認為，胡勝翔、潘世新2015年5月23日在牧師見證、親友見證下舉行婚禮，且潘世新生病後均由胡勝翔負責照顧生活起居，直到潘世新病逝，已經符合憲法婚姻的意義，而在大法官釋憲後、專法通過前的2年空窗期，註記同性伴侶是替代登記結婚的暫時性措施，兩人已註記同性伴侶也已符合民法登記婚的意義。