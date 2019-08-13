正義賣劣油賠19人各5千 高院：心理受創不用提證明

2019-08-13 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



正義公司2007年1月至2014年9月間向越南大幸福等公司購買飼料用油，「精煉」成無法供人食用的豬油產品，再賣給王品等公司牟利，消費者文教基金會認為正義公司與總經理何育仁、王品公司、味丹企業、味全食品、康百國際食品公司違反消保法、食品衛生管理法，提損害賠償。高等法院今判正義公司、正義總經理何育仁須賠償19人9萬5千元。

一審原認定有135人吃到這些豬油製成食品，以每人3千元計算，判決正義公司和何育仁賠償40萬5千元。上訴後，因大多數人與正義和解，和解金額保密，高院認定剩餘有19人各可獲賠5000元。

消基會主張，正義公司2007年1月至2014年9月以正義公司名義向頂新公司購買越南大幸福公司買的飼料用豬油，正義公司另直接向越南大幸福和久豐油脂公司、裕發油脂公司、鑫好公司、永成油脂公司、永成物料公司購買飼料用油，再使用精煉設備藉脫色、脫臭、冷卻和捏合過程，製成「摻偽」、「假冒」的豬油產品，再販賣給王品公司，使消費者身體權、健康權和意思自主權受到侵害。

高院認為，何育仁自2000年起就擔任正義公司總經理，明知正義公司未自行熬製豬油，而是向國內外供應商採購，卻放任員工向飼料油廠商購買飼料油、來源不明知油品，再混合精煉成豬油產品販售，未落實溯源管理，是故意違反食安法保護他人法律。

正義公司是國內第一食用豬油大廠，國民對正義油品的安全和品質有一定的信任，因它與王品公司、味全公司、康百公司交易，卻發生來源不明、內含未知油品或成分的油品事件，消費者吃下這些油品，有安全疑慮，更擔心罹病風險，高院認為這不用等消費者提出心理受創的醫療證明，就可認定對心理層面造成負面影響。

高院審理的19人求償部分，考量他們食用正義油品製品數量有限，擔心害怕程度也不是很嚴重，參酌何育仁違反食安法程度、不易證明實際的損害額，認為適當的請求金額為2500元。而「懲罰性賠償金」部分，得請求1倍懲罰性賠償金，也就是2500元。

合計下來，正義公司、何育仁應連帶賠償9萬5000元，扣除一審判命給付2萬4000元，還應連帶賠償7萬1000元。

王品公司、味全和康百公司部分，則製造販賣的產品符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，當時又無檢測有毒物質的規範，高院認為難以認定有過失責任，消費者無從向王品等公司求償。