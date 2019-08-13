指控婚姻媒合協會騙婚 法院判婚社勝訴免賠

2019-08-13 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



雲林縣林姓男子4年前拜託嘉義市某婚姻媒合服務協會介紹越南籍新娘，林男指控婚社先後介紹3名女子根本未盡調查之責，且違反保密義務，向婚社求償1百多萬元，婚社提出契約和相關人證證明並無違反契約，嘉義地方法院民事庭調查，林男指稱婚社所介紹的A女悔婚難認屬實，至於其他兩名女子非婚社介紹，今天宣判林男敗訴，婚社無須賠償。

林姓男子4年前與嘉義市某婚姻媒合服務協會簽約，林男期望未來的另一伴身高155到160公分之間、高中教育程度、健康狀況良好、未婚、經濟普通、無犯罪紀錄、不能生過小孩、不能有男友等條件，雙方完成簽約，林男依約陸續給付仲介費。

林男指控，婚社媒介越南籍的A女為結婚對象，他與女方在越南已辦理喜宴和領取結婚證書，但A女悔婚不願來台，還在臉書貼出與男友親密擁抱，而B女根本不符合他所開出的條件，「已婚、懷孕生子」，至於C女未滿18歲，不符合當地法定結婚年齡的要求。

林男認為婚社未盡調查之責，所媒合的3名對象均不符合契約內提到的要求而無法來台，與他共同生活。林男主張，婚社需返還仲介費和他飛往越南的機票錢，且婚社違背保密義務，依契約書的條款，應給付他已付的價金一倍的懲罰性違約金。

婚社提出證明A女完成符合林男的條件，林男所說的親密擁抱的男子是A女的表兄，A女之所以無法來台與林男共組家庭是因為兩人第二次到駐越南辦事處面談，林男跟A女說面談不會過才不進去。至於其他2人非婚社介紹。