毒殺7隻流浪犬家犬 農民自首：氣狗破壞農作物

2019-08-13 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉頂崙村6日發生毒殺流浪犬及家犬殘忍事件，嘉義市動物守護協會理事長吳育才獲報，最少有12隻流浪犬與家犬慘遭人用摻農藥誘餌毒殺，已找到7隻狗屍冰存，嘉縣家畜疾病防治所動保人員會同警方緝凶，動保人員說，毒狗1名男農民受不了壓力，昨天出面向警方自首，目前正由警方偵辦，今天將依違反動保法移送地檢署偵辦。

動保人員說，這名55歲毒狗男農民，因氣憤狗兒破壞他農作物，才用摻農藥誘餌毒殺，事後感到後悔，看到媒體報導，擔心飼主及動保人士報復洩憤，內心承受很大壓力。動保人員已將蒐證的摻農藥毒餌送農委會農業藥物毒物試驗所化驗， 查明何種農藥成份。

頂崙村長劉育良說，6日早上他的寵物狗口吐白沫，發現中毒，通報動保人員，發現大量流浪犬及家犬慘遭毒害，數量仍待清查，村民激憤，要求儘速緝捕狗兇手。 吳育才說，目前還無法確切估算數量，因為狗有躲起來死的天性，連日來已找到7隻狗屍冰存，數量有可能是發現的一倍以上，因毒餌放置處為村人遛狗的動線，致有些家犬也遭殃的恐怖毒狗