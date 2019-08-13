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衝浪老外佳樂水沙灘阻釣魚 遭4男持鐵具痛毆險死

2019-08-13 14:59聯合報 記者林伯驊╱即時報導

醫院一度發出西班牙男子IGNACIO（右）的病危通知。圖／警方提供
醫院一度發出西班牙男子IGNACIO（右）的病危通知。圖／警方提供
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西班牙男子IGNACIO前年3月前往屏東知名景點佳樂水沙灘衝浪，因擔心釣線會絆纏衝浪客，剪斷1組釣線，結果引爆釣客吳姓男子等4人怒火，持重達2公斤的「釣竿插座」連番痛毆，IGNACIO左胸噴血忍痛開車，幸運撿回一命。吳等4人見上新聞後主動自首，高雄高分院依殺人未遂罪，判6年至3年半不等徒刑，可上訴。

據了解，行凶的吳姓（35歲）、李姓（26歲）、蔡姓（38歲）、曾姓（31歲）男子同為在屏東縣九如鄉上班的同事、朋友，相約釣魚，卻與衝浪的西班牙男子發生糾紛。

判決指出，吳姓男子等人2017年3月30日晚間到佳樂水沙灘，4人在沙灘上插著鐵製釣竿插座，將釣竿插於插座、放置長400至500公尺釣線等待魚上鉤；不過隔天上午7、8點，西班牙男子IGNACIO前來衝浪時，擔心釣線恐絆纏衝浪客釀意外，便透過其他民眾翻譯請求吳等人換地點，當場遭拒。

IGNACIO於是拿剪刀將其中1組釣線剪斷，吳姓男子等人勃然大怒欲教訓他，IGNACIO得知在海中繼續衝浪避免衝突，途中警方還據報到場，告知該處不能釣魚，不過吳姓男子等人僅收起釣具未離開；經過1、2小時IGNACIO一上岸，吳先持釣竿插座攻擊，李也持釣竿插座攻擊，蔡、曾見狀再加入攻擊，猛毆頭、胸腹部，過程中刺入他左胸腔，他痛得大叫，4人竟改打背部，經現場民眾阻止才罷手。

IGNACIO忍著痛開車到衛福部恆春醫院急診，診斷出氣胸、左肋骨骨折及左前胸等多處穿刺傷，一度發出病危通知，幸好救回一命。

此事經新聞披露引發嘩然，吳等4人主動向警方自首認罪，IGNACIO也委由律師提告，一審依犯殺人未遂罪，判吳6年、李5年、蔡及曾皆3年半。

4人提起上訴後，二審合議庭查出，刺中IGNACIO左前胸部的是吳姓男子，仍認為4人應可用更理性方式與西班牙男子理論，而非持釣竿插座攻擊，且犯後態度不佳，沒有悔意，分別處跟一審相同刑度。

吳姓男子等4人持鐵製的釣魚插座痛毆西班牙老外。圖／警方提供
吳姓男子等4人持鐵製的釣魚插座痛毆西班牙老外。圖／警方提供
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西班牙男子IGNACIO（右一）忍痛開車就醫。圖／警方提供
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吳姓男子等人前年到佳樂水沙灘附近釣魚。圖／警方提供
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西班牙沙灘殺人

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