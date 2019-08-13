中檢察長強調反賄三箭齊發 檢舉獎金最高1500萬

2019-08-13 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中地檢署今天舉辦「反賄守護、幸福台中」反賄列車啟動，以原住民的守護神貓頭鷹的守護揭開序幕，檢察長陳宏達強調反賄選要三箭齊發，更鼓勵民眾勇於檢舉，指出檢舉總統副總統獎金高達1500萬，檢舉立委賄選的獎金也有1000萬，不但可買房，也與買藍寶堅尼名車差不多了。

「反賄守護、幸福台中」反賄列車啟動儀式，今天上午在台中司法大廈7樓大禮堂舉行，這次反賄行動與原住民守護神貓頭鷹相結合，除守護台灣社會外，也營造民眾守護之心融入對反賄選的支持，為社會帶來平安與幸福。

由台中地檢署檢察長陳宏達、台中高分檢主任檢察官吳萃芳、台中市警局副局長蔡金霸、台中市調查處副處長林淵源等人，在太鼓團的鼓聲震撼開場，與原住民的守護神貓頭鷹結合，啟動造型可愛的「反賄幸福台中列車」，氣勢磅礡。

檢察長陳宏達致詞「昨晚開的威力彩，沒中頭獎20億，沒關係！舉發賄選獎金很高，在總統、副總統選舉部分，最高1500萬元；立委選舉部分，也有1000萬元，不但可買房子，也與買藍寶傑尼、瑪莎拉蒂等名車價格差不多了」，報勵民眾勇於檢舉。