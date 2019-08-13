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群聯禿鷹案明星調查官圖利股市炒手 最高院發回更審

2019-08-13 14:06聯合報 記者林孟潔╱即時報導

調查局調查官楊肇忠捲入群聯股市禿鷹案，檢方依圖利、洩密及證交法等罪起訴楊肇忠及炒手鄧福鈞，一審判楊3年2月徒刑、犯罪所得1500元沒收，鄧2年徒刑、1104萬元沒收；二審改依圖利罪判楊1年6月徒刑，緩刑2年，洩密部分處得易科罰金的6月之刑；鄧犯內線交易，判1年6月徒刑，但最高法院撤銷判決發回更審。

最高法院指出，原審於審判期日並未命楊肇忠等陳述上訴要旨，無從認明本件上訴範圍，原審踐行的訴訟程序違背法令。另原判決既認定楊肇忠以現股買進中信金控公司股票及交易元大MSCI金融部分，並不構成內線交易，卻又以此合法行為佐忠楊肇忠有內線交易長虹建設公司股票之犯意，不無證據上理由矛盾之違法。

最高法院認為，原判決就鄧福鈞內線交易群聯電子股份有限公司股票犯罪所得1104萬元沒收部分，疏未依最新修正後證券交易法第171條第7項規定，查明鄧福鈞犯罪所得是否有應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人之情形，逕以修正前之規定宣告沒收，有調查未盡及理由欠備之違誤。

楊肇忠2011年起頻繁買賣股票，但虧損連連，因交割帳戶存款不足，常向親友調錢，累計股票交易虧損達1千多萬元。台大商學研究所畢業的鄧福鈞長年投入股市、進行股票交易，多次因股票交易案件遭檢調調查、偵辦。楊肇忠向鄧福鈞約借110 萬元支應交割股款、債務清償，且未提供任何擔保。

新竹地檢署偵辦群聯電子公司涉嫌違反證券交易法案，前年8月5日下午前往群聯公司等處搜索，但當日執行搜索前，群聯股票及認售權證有大量異常放空交易，檢調懷疑有偵查中洩密導致股市禿鷹情事。檢調發現楊欠鄧110萬元，擔心還款無著落，當他被檢方指派支援群聯假帳案勤務、參加專案勤前會議時，傳LINE給鄧男說「不要碰IC設計」。

鄧一開始還一頭霧水，問楊是否指的是「不要碰聯？」、「不要碰群？」，楊回「不方便說」。鄧追問「不要碰群聯？」楊回傳「右手摸後腦袋吐舌頭冒汗」的LINE饅頭人貼圖，暗示鄧不要碰群聯股票。

鄧掌握檢調搜索群聯的內線消息後，2016年8月5日以融券放空群聯170張股票，隔天凌晨群聯發布遭檢調調查的重大訊息；鄧在重大訊息曝光後4天，將融券回補，獲利1104萬元。楊另在6月支援特偵組偵辦中信金控專案 ，執行專案前，以融券賣出1張長虹公司股票，後來再融資買進，當沖獲利1500元。

調查官楊肇忠利用LINE饅頭人「摸頭吐舌冒汗」 貼圖洩漏搜索情資給股市炒手鄧福鈞...
調查官楊肇忠利用LINE饅頭人「摸頭吐舌冒汗」 貼圖洩漏搜索情資給股市炒手鄧福鈞。資料照，記者王宏舜／攝影、取自LINE官網
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