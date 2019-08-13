通緝犯林昱辰父親控警逮捕程序違法 分局：符合規定

2019-08-13 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市一名詐欺慣犯林昱辰因冒用議員主任、廣告公司主管、電視台記者等身分向多家廠商詐騙，遭到地檢署發布4條通緝，警方今年1月間接獲線報指出林嫌會出現在自家大樓大廳接受媒體採訪便上門逮人。林父今針對此事，召開記者會出面指控警方逮捕程序有瑕疵。

記者會上，林父表示，警方涉嫌違反刑事訴訟法第128條，未取得合法搜索票便與當時與社區大樓保全中一名退休刑警「山豬」串通好，違法取得大樓磁扣後進入大樓大廳進行搜索逮人，且當時警方也違反警察職權行使法第4條，在未出示證件、也沒有管理委員會陪同下便逮捕他兒子，指控警方違法逮人。

林父並指控，他事前未收到任何通知，根本不知道自己兒子已成通緝犯，且當時他們社區與隔壁建商有衝突，他看到警方逮人，以為是隔壁建商派黑衣人要找麻煩，才會阻止警方逮捕兒子。

林父最後表示，警方於案發當天便將此事發布給媒體，更提供相關影音，涉及違反偵查不公開，要求相關單位嚴懲。

針對此事，永和警分局今發布新聞稿表示，因林昱辰為台北、新北地檢署發布4條詐欺通緝之通緝犯，警方逕行逮捕為合法程序，且依據公寓大廈管理條例，社區大樓大廳屬公共場所，警方不須搜索票即可進入，且社區保全應配合警方行動；警方於公共空間逮捕通緝犯，符合刑事訴訟法第87條規定。

警方並指出，當時因林昱辰邀請媒體前來，媒體恰好錄下警方逮捕時大喊｢警察、趴下我出示證件」等語，惟因林父與林母阻止警方，致使警方無法出示證件，因此警方並無違反警察職權行使法第4條「未表明其身分」，惟事後林父遭警方以妨害公務、傷害罪嫌移送，檢察官認為林父在知悉警方行動為警察依法執行勤務上有疑慮，主觀部分也無傷害之意，因此予以不起訴處分。