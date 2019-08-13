親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

舊手機別急著丟！七種方法教你舊機變身好用設備

不惜一切代價抗爭的意志，從「光復香港」說起

100萬元打斷一條腿 麥寮前鄉長按鈴請檢方抓真兇

2019-08-13 13:21聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

去年12月21日時任麥寮鄉長許忠富在雲林高鐵站遭歹徒持球棒打傷腿，今年元月警方抓到行凶的凶手白姓男子，他供稱不滿許鄉長沒治理好空氣品質，致家人罹癌，經查他家人無人罹癌又改口是親友，警方依傷害罪移送結案，許忠富最近查出白姓男子是受人教唆行凶，今天提出錄音、影像證據到地檢署按鈴控告請檢方抓出背後真兇。

許忠富說，去年十二月他卸任鄉長前，在高鐵遭一輛白色賓士跟蹤，在站前遭兩名男子持球棒，當眾毆傷，右腿挫傷骨折，當時還傳得風風雨雨，說他自導自演，還說他貪取六輕錢財並拿人一億元棄選鄉長，耳語滿天飛，事發兩百多天來，一家安全受到威脅，惶惶度日，讓他身心受創至鉅。

他說，事後，警方抓到行凶男子，才讓謠言不攻自破，後來行凶者發現他並非惡質的鄉長，即主動向他表示讖悔，他也更進一步發現高鐵毆打事件並不單純，他甚至取得明確的錄音和影像證據，顯示這是一起買凶攻擊事件，因而今天才再請檢察官明察。

許忠富說，麥寮派系對峙一向嚴重，當時他已準備再投入選舉，但萬沒想到有人竟使出這種狠招，以一條腿100萬元代價，光天化日公然對他行凶，實太囂張了，暴力介入政治到如此境地，民主倒退，怎不叫人寒心。

「反暴力、查真兇」許忠富家人舉字牌訴求，他也說，已取得十分明確的新證據，證明行凶者背後尚有教唆的元凶，亟盼這份新證據讓檢察官很快查明真相，揪出真兇。

陪伴來按鈴控告的許忠富讀大學女兒，被問到是否會因而反對父親參政，她說，父親只想為大家服務，才會參加選舉，從政期間也沒做壞事，清清白白，怎會遭此險境，家人都很擔憂，這樣有誰還敢出來為人民做事。

雲林地檢署副警長陳進明代理接受許忠富資料並轉呈檢察官，主任檢察官黃怡華說，將會依當事人所提供的事證深入追查。

前麥寮鄉長許忠富去年底遭人在高鐵站前公然攻擊受傷，他發現行兇背後不單純，提出證據...
前麥寮鄉長許忠富去年底遭人在高鐵站前公然攻擊受傷，他發現行兇背後不單純，提出證據請檢方查明真相，揪出真兇。圖／本報資料照片
分享
去年底遭人持棍棒在高鐵站前公然攻擊的許忠富在家人陪伴下，提出新證據，今天向雲林地...
去年底遭人持棍棒在高鐵站前公然攻擊的許忠富在家人陪伴下，提出新證據，今天向雲林地檢署按鈴請檢察官查明真相揪出背後唆使的元凶。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示會依所提供證據全力追查。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示會依所提供證據全力追查。記者蔡維斌／攝影
分享
去年底遭人持棍棒在高鐵站前公然攻擊的許忠富在家人陪伴下，提出新證據，今天向雲林地...
去年底遭人持棍棒在高鐵站前公然攻擊的許忠富在家人陪伴下，提出新證據，今天向雲林地檢署按鈴請檢察官查明真相揪出背後唆使的元凶。記者蔡維斌／攝影
分享
去年底遭人持棍棒在高鐵站前公然攻擊受傷的許忠富，立委蘇治芬第一時間趕赴醫院探望。...
去年底遭人持棍棒在高鐵站前公然攻擊受傷的許忠富，立委蘇治芬第一時間趕赴醫院探望。圖／本報資料照片
分享

檢察官高鐵

相關新聞

統促黨總裁白狼遭起訴 批檢方雷聲大雨點小

2019-08-13 11:59

過期起司「回魂」流入市面 負責人判刑1年半、緩刑4年

2019-08-13 12:30

通緝犯林昱辰父親控警逮捕程序違法 分局：符合規定

2019-08-13 13:25

為保護老婆慘遭推下樓 他撞暈後半年嗅覺就沒了

2019-08-13 12:51

罵金溥聰「金狗男寵」不道歉 辯是為了公益罰4萬

2019-08-13 12:28

按月收賄包庇電玩 高雄警二審最重仍判18年半

2019-08-13 12:03

8名消防員想調回家鄉服務 被替代役詐財262萬

2019-08-13 11:46

君鴻產權糾紛 地方法院今履勘雙方一度衝突

2019-08-13 11:36

剛被起訴 統促黨總裁白狼違反集遊法出庭

2019-08-13 10:51

影／老翁會車刷過去不知不覺 事後卻吃肇逃罰單

2019-08-13 10:21

違反銀行法及政治獻金法 白狼張安樂父子遭起訴

2019-08-13 09:53

私菸案 三名軍方人員列貪汙罪被告獲交保

2019-08-13 08:58

導遊與女客畸戀全招了 她賠了身子還要賠25萬

2019-08-13 07:35

說明分案流程 最高院：沒動手腳 絕無霸凌

2019-08-13 00:29

冷眼集／庭長夫妻同聲指責 司改改到哪了

2019-08-13 00:25

電腦分案？法官淚訴1人辦20案遭霸凌

2019-08-13 00:25

私菸案再搜華航 案情本周可釐清

2019-08-12 23:53

蘋果西打廠商掏空案 前老總被訴

2019-08-12 23:50

君鴻員工攔路 韓國瑜允協調

2019-08-12 23:47

太陽花學運挨告 馬英九30日出庭

2019-08-12 23:45

頎邦內鬼案 十人被訴

2019-08-12 23:21

分案不公遭霸凌案？司法院尊重監院調查最高院分案疑雲

2019-08-12 19:55

查國安局私菸案 專案人員赴總統府侍衛室調資料

2019-08-12 18:32

談阿帕契罵陸軍副司令「不要臉」 名嘴張友驊判賠25萬

2019-08-12 18:08

搶流鶯2千元還恐嚇打檢察官 男遭起訴強盜

2019-08-12 16:28

布道會教友涉A走主日奉獻 3百萬餘元放自己荷包

2019-08-12 16:27

女法官與夫淚訴遭分案霸凌 最高法院這樣回應了

2019-08-12 16:27

浪費水電被嫌 磨菜刀砍人臉還逼人向神明下跪

2019-08-12 15:40

頎邦遭竊營業機密 跳槽易華員工10人起訴

2019-08-12 15:40

母湯違規！貪快穿越雙黃線 婦人遭無照男撞倒雙雙受罰

2019-08-12 15:02

涉嫌掏空「蘋果西打」公司 前總經理孫幼英起訴

2019-08-12 14:46

台北醫院大火開庭 護理長供詞前後不一竟是律師教的

2019-08-12 14:44

電動自行車拒測竟遭扣車 鹽埕分局致歉、員警調職

2019-08-12 14:43

男子撿到提款卡竟猜出密碼 分17次盜領46萬

2019-08-12 13:49

還沒完…太陽花被訴殺人未遂 本月30日傳馬英九出庭

2019-08-12 13:21

塑膠公司負責人拒繳稅604萬 執行官聲請管收獲准

2019-08-12 13:11

為了搶購限量精油套組 百萬直銷會員盜用個資

2019-08-12 12:30

太陽花學運驅離被控殺人 北院30日傳馬英九出庭

2019-08-12 12:02

懷疑女友劈腿並謊稱懷孕 她坦承偷人被拘禁42小時

2019-08-12 12:00
看更多

熱門文章

從岡山到台南「鬼打牆」開4小時 回家後驚見「白色手印」

2019-08-12 16:34

導遊與女客畸戀全招了 她賠了身子還要賠25萬

2019-08-13 07:35

宜蘭驚傳工安意外 2名工人吊索斷裂6樓高空墜落命危

2019-08-13 12:28

台北醫院大火開庭 護理長供詞前後不一竟是律師教的

2019-08-12 14:44

頎邦遭竊營業機密 跳槽易華員工10人起訴

2019-08-12 15:40

電動自行車拒測竟遭扣車 鹽埕分局致歉、員警調職

2019-08-12 14:43

女法官與夫淚訴遭分案霸凌 最高法院這樣回應了

2019-08-12 16:27

違反銀行法及政治獻金法 白狼張安樂父子遭起訴

2019-08-13 09:53

男撞斷煞車桿要LINE方便賠償 網友讚：高招啊高招

2019-08-12 15:46

談阿帕契罵陸軍副司令「不要臉」 名嘴張友驊判賠25萬

2019-08-12 18:08

男子當街自殘持剪刀刺肚3刀 人行道濺血民眾驚駭

2019-08-13 13:27

電腦分案？法官淚訴1人辦20案遭霸凌

2019-08-13 00:25

影／公車驚魂！兩輛公車追撞 她跌落車門階梯

2019-08-12 14:45

影／漁船進港被長浪打翻2人落海 明星「保鏢」及時救援

2019-08-12 21:46

涉嫌掏空「蘋果西打」公司 前總經理孫幼英起訴

2019-08-12 14:46

私菸案 三名軍方人員列貪汙罪被告獲交保

2019-08-13 08:58

北投鐵皮住宅驚傳火警 受困2女救出已無生命徵象

2019-08-13 08:59

布道會教友涉A走主日奉獻 3百萬餘元放自己荷包

2019-08-12 16:27

母湯違規！貪快穿越雙黃線 婦人遭無照男撞倒雙雙受罰

2019-08-12 15:02

驚險！統聯國道追撞滿載氫氣卡車 11人受傷

2019-08-13 11:14

客人訂8千元餐惡作劇全數棄單 店家怒：被戲弄太惡質！

2019-08-13 13:46

查國安局私菸案 專案人員赴總統府侍衛室調資料

2019-08-12 18:32

頎邦內鬼案 十人被訴

2019-08-12 23:21

8名消防員想調回家鄉服務 被替代役詐財262萬

2019-08-13 11:46

高速過彎撞電桿 自小客翻滾全毀連引擎都噴飛

2019-08-13 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top