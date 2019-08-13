100萬元打斷一條腿 麥寮前鄉長按鈴請檢方抓真兇

2019-08-13 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



去年12月21日時任麥寮鄉長許忠富在雲林高鐵站遭歹徒持球棒打傷腿，今年元月警方抓到行凶的凶手白姓男子，他供稱不滿許鄉長沒治理好空氣品質，致家人罹癌，經查他家人無人罹癌又改口是親友，警方依傷害罪移送結案，許忠富最近查出白姓男子是受人教唆行凶，今天提出錄音、影像證據到地檢署按鈴控告請檢方抓出背後真兇。

許忠富說，去年十二月他卸任鄉長前，在高鐵遭一輛白色賓士跟蹤，在站前遭兩名男子持球棒，當眾毆傷，右腿挫傷骨折，當時還傳得風風雨雨，說他自導自演，還說他貪取六輕錢財並拿人一億元棄選鄉長，耳語滿天飛，事發兩百多天來，一家安全受到威脅，惶惶度日，讓他身心受創至鉅。

他說，事後，警方抓到行凶男子，才讓謠言不攻自破，後來行凶者發現他並非惡質的鄉長，即主動向他表示讖悔，他也更進一步發現高鐵毆打事件並不單純，他甚至取得明確的錄音和影像證據，顯示這是一起買凶攻擊事件，因而今天才再請檢察官明察。

許忠富說，麥寮派系對峙一向嚴重，當時他已準備再投入選舉，但萬沒想到有人竟使出這種狠招，以一條腿100萬元代價，光天化日公然對他行凶，實太囂張了，暴力介入政治到如此境地，民主倒退，怎不叫人寒心。

「反暴力、查真兇」許忠富家人舉字牌訴求，他也說，已取得十分明確的新證據，證明行凶者背後尚有教唆的元凶，亟盼這份新證據讓檢察官很快查明真相，揪出真兇。

陪伴來按鈴控告的許忠富讀大學女兒，被問到是否會因而反對父親參政，她說，父親只想為大家服務，才會參加選舉，從政期間也沒做壞事，清清白白，怎會遭此險境，家人都很擔憂，這樣有誰還敢出來為人民做事。