為保護老婆慘遭推下樓 他撞暈後半年嗅覺就沒了

2019-08-13 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園刁姓男子前年2月1日和顏姓女子及她的張姓先生發生爭執，他扭傷顏右手後，又將張往下方的樓梯推，害他整個人跌落頭部撞擊地面暈倒，時隔半年張赫然驚覺嗅覺起了變化，最終全部喪失；法院認為，刁故意將張拽往樓梯害他撞傷腦部導致嗅覺喪失，依重傷害罪判他4年。

檢警調查，刁當晚10點多和顏女吵架就扭折她的右手，後來張要將老婆和刁分開，卻被刁抓住領口，並遭拽往前方的旋轉樓梯，結果整個人往下跌落，頭部撞擊地面導致腦震盪、全身挫傷及腳趾骨折，經急救仍因頭部受傷引發嗅覺喪失，而顏女也被拉扯到關節扭傷，

審理時，刁辯稱是顏女先出手，自己拉扯僅是正當防衛，辯護人則說，張男是為了想拉開雙方，過程中重心不穩才往下倒，刁應屬過失行為，而且嗅覺喪失和頭部外傷是否有關連無法肯定，醫院診斷張也只有腦震盪，並非顱底骨折，加上他也是半年後才發現嗅覺喪失。

顏女證稱，當時被刁抓住，她就大喊「你是要把我手扭斷嗎？」後來先生要將他們拉開，卻被刁拽開並跌倒受傷；張也說，當時刁一隻手抓他胸口，另一隻手將他拽往樓梯，結果自己整個人往前彈，後腦撞到周圍的欄杆就昏倒了。

法院勘驗現場監視器，發現事發經過和顏、張證詞相符，也並非刁所稱「是顏女先動手」不符合正當防衛；另經函詢醫院，頭部外傷導致嗅覺喪失機率高達百分之20，以經驗法則來看，嗅覺是經腦部聯結至鼻子，神經係為精密，如有劇烈撞擊是可能導致嗅覺喪失。

此外，張男也說，嗅覺部分也是過好久，慢慢覺得奇怪，隨時間覺得自己嗅覺變了，顏女也表示，她先生受傷後就一直暈眩，法院認定就算張沒有顱底骨折，仍因爲腦內傷害，才致於暈眩不止並發現嗅覺喪失，不採信辯護人說詞。