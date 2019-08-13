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過期起司「回魂」流入市面 負責人判刑1年半、緩刑4年

2019-08-13 12:30聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市麒晟實業涉嫌將過期起司混製，加工成藍帶素排、黃金起司蛋香腸，再捏造不實有效日期販售，讓過期起司製品「回魂」流入中盤商號、素食餐廳、傳統果菜市場等通路。橋頭地方法院今依違反食品安全衛生法，科罰麒晟實業20萬元罰金，並依食安法、業務上文書登載不實等罪，判處陳姓負責人有期徒刑1年6月，緩刑4年，並支付國庫50萬元。

檢調調查，麒晟實業從2014起，陸續分批購入瀕臨過期、甚至早已過期的片型起司、顆粒型起司，並在隔年初著手加工，混製成藍帶素排、黃金起司蛋香腸等加工品，還在外包裝上標示「有效日期2018年3月8日」等不實字樣，並從前年初起，慢慢將140箱過期黃金起司蛋香腸、2千片藍帶素排賣給中盤商號，連素食餐廳、傳統果菜市場都被無辜波及。

高雄市調查處、市府衛生局去年7月間獲報，分頭稽查、搜索麒晟實業倉庫，果真查獲過期起司片、黃金起司蛋香腸、藍帶素排，及相關半成品，共計107箱，另外還扣獲不實標籤、庫存報表、生產資料明細表、廠商訂單及相關資料，全案依法函送偵辦。橋頭地檢署依犯業務上文書登載不實、普通詐欺，又違反食品安全衛生法，起訴麒晟實業及陳姓負責人。

橋頭地方法院審結指出，麒晟實業為求順利銷售逾期品、減少營業損失，不顧過期食品對人體造成危害，仍惡意販賣過期加工食品，可能害消費者誤判、誤食，違反食安法等情節重大，但念在陳姓負責人坦承犯行，且回收問題產品、退款，顯見有悔意，依法判處陳姓負責人有期徒刑1年6月，緩刑4年，命支付國庫50萬元，並沒收犯罪所得92萬6058元，可上訴。

高雄市某食品加工廠暗自將早已過期的起司混製加工，再捏造不實有效日期，陳姓負責人遭...
高雄市某食品加工廠暗自將早已過期的起司混製加工，再捏造不實有效日期，陳姓負責人遭橋頭地方法院判處有期徒刑1年6月，緩刑4年，並支付國庫50萬元。記者賴郁薇／攝影
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食安高雄市食品安全

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