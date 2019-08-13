過期起司「回魂」流入市面 負責人判刑1年半、緩刑4年

2019-08-13 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市麒晟實業涉嫌將過期起司混製，加工成藍帶素排、黃金起司蛋香腸，再捏造不實有效日期販售，讓過期起司製品「回魂」流入中盤商號、素食餐廳、傳統果菜市場等通路。橋頭地方法院今依違反食品安全衛生法，科罰麒晟實業20萬元罰金，並依食安法、業務上文書登載不實等罪，判處陳姓負責人有期徒刑1年6月，緩刑4年，並支付國庫50萬元。

檢調調查，麒晟實業從2014起，陸續分批購入瀕臨過期、甚至早已過期的片型起司、顆粒型起司，並在隔年初著手加工，混製成藍帶素排、黃金起司蛋香腸等加工品，還在外包裝上標示「有效日期2018年3月8日」等不實字樣，並從前年初起，慢慢將140箱過期黃金起司蛋香腸、2千片藍帶素排賣給中盤商號，連素食餐廳、傳統果菜市場都被無辜波及。

高雄市調查處、市府衛生局去年7月間獲報，分頭稽查、搜索麒晟實業倉庫，果真查獲過期起司片、黃金起司蛋香腸、藍帶素排，及相關半成品，共計107箱，另外還扣獲不實標籤、庫存報表、生產資料明細表、廠商訂單及相關資料，全案依法函送偵辦。橋頭地檢署依犯業務上文書登載不實、普通詐欺，又違反食品安全衛生法，起訴麒晟實業及陳姓負責人。