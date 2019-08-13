罵金溥聰「金狗男寵」不道歉 辯是為了公益罰4萬

2019-08-13 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



王姓男子不滿禁煙法案未立法通過，在新聞網站留言指國安會前秘書長金溥聰是「金狗男寵」等，金提告誹謗，王被訴；法院審理，金要求在留言下方道個歉就撤告，王不肯，台北地院今天依誹謗罪判王拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

檢方指控，王姓男子去年6月連續兩天在新北市泰山區住處，上YAHOO奇摩新聞網站，以帳號名稱「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」登錄，留言誹謗金溥聰。

王6月19日在「民眾控跳蚤市場疑賣私菸試抽1根3元」新聞下方留言說，「煙奴不要怕，快找金溥聰金狗男寵，金狗一個電話撤環保署開騎走禁菸法案，雖然現在得報應心肌梗塞，但還沒死，一定幫煙奴當靠山，把煙吐進金狗辟眼，金狗就high了」。

6月20日王又在「車禍變『火球』夫妻受困尖叫慘燒死」新聞下方，留言「金溥聰金狗男寵收煙商數億賄賂，一通電話撤開騎走禁煙法案，歹浣螂天天被煙噴，一年100億個煙屁股到處亂丟，馬煙九還包庇，這兩支肛交狗雜禍害歹浣有夠gbye.會分屍，會吃人應該燒死」。

法院審理，王否認犯罪，辯稱為了公益，怪罪金溥聰把台灣弄得比菲律賓還不如，法官認為，王對金溥聰辱稱「金狗男寵」、「金狗」、「得報應心肌梗塞」、「金狗辟眼」、「肛交狗雜禍害」足以貶損金的名譽，接續的留言也是。

判決說，王姓男子只因一時氣憤，在網路留言版散布貶抑金溥聰名譽的文字，金的告訴代理人雖表示只要王在留言下留個道歉啟事、提出書面道歉函就撤告，不過，王拒絕，無法和解，他否認犯行、態度惡劣，依法判決。