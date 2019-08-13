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按月收賄包庇電玩 高雄警二審最重仍判18年半

2019-08-13 12:03聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄警方涉收賄包庇賭博電玩案，市警局前維新小組督察員蔡景德、仁武分局行政組前組長齊德清、仁武分局行政組前巡官林霙璋遭控按月收錢，接受電玩業者透過白手套賄賂，一審依犯公務員違背職務收賄罪，重判蔡18年半、齊12年及林15年2月徒刑，今天高雄高分院將齊德清改輕判8年10月，另2人駁回上訴，仍可上訴。

褫奪公權部分，二審判蔡10年、齊4年、林7年。據了解，蔡景德已於2015年12月2日自願退休，齊德清及林霙璋均停職中。

一審判決指出，仁武地區電玩業者以李姓男子為首，向其他業者收取「公關費」，並依各家機台擺設數量多寡來算費用，再委託人脈關係良好的楊姓業者，透過「白手套」陳姓退休副分局長轉交賄款蔡景德及齊德清，另名白手套涂姓警務員則負責拿賄款給林霙璋；3警官收賄並答應包庇有「請託」的賭博電玩場將不被取締，或遭臨檢仍可順利通過。

一審認定，蔡景德任職市警局督察室警務正、督察員，負責辦理維新小組業務期間，被業者透過左營分局退休的陳姓副分局長遊說，2012年12月到2013年10月，按月收63萬賄款，共計收受賄11次共693萬元。

齊德清是仁武分局行政組長任內，也被業者透過陳姓退休副分局長遊說，2012年7月起每月收11萬至12萬元不等，齊還從中抽取1萬元走路工送給陳，直到2013年4月調職，共收賄10次、111萬元。

林霙璋則是2014年任職仁武分局行政組巡官期間，業者擔憂已爆出員警收賄包庇電玩案，會使警方擴大查緝賭博電玩，楊姓業者透過涂姓警員轉交賄款，以每月8萬到11萬不等，2015年2月到10月間，共收9次、合計87萬元。

一審審理時齊德清認罪，蔡景德、林霙璋皆否認收賄，合議庭依據李姓業者製作的桌曆帳目，證實蔡、齊收賄，林則有多次約定交付賄款的通聯佐證等，認定有罪。

仁武分局行政組前組長齊德清（右）涉包庇電玩，二審獲改輕判8年10月徒刑。圖／本報...
仁武分局行政組前組長齊德清（右）涉包庇電玩，二審獲改輕判8年10月徒刑。圖／本報資料照
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收賄賄款賭博

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