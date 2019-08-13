統促黨總裁白狼遭起訴 批檢方雷聲大雨點小

2019-08-13 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



中華統一促進黨總裁張安樂等3人，今年2月26日上午在立法院周邊未經合法申請而集會抗議，遭移送台北地檢署偵辦。承辦檢察官今上午依違反集遊法傳喚張安樂出庭。恰巧張安樂今另被依違反銀行法等罪起訴，他受訪表示，「雷聲大雨點小！愛用什麼罪名就用什麼罪名。」

張安樂今被依違反政治獻金法等罪起訴，庭畢後搭電梯上4樓欲拿取起訴書，緊接著在1樓受訪。他說：「（起訴書）還沒做好。」以前威權時代，隨時可以進檢察官辦公室，記得當年被起訴陸海空軍刑法第84條，唯一死刑的罪，收到法院傳票莫名其妙，因此跑去檢察官辦公室對承辦說：「你起訴我，連起訴書都不給我！」後來那個案子判無罪，那時候檢察官有案子就起訴你，隨便你去打官司吧！

張安樂指出，「雷聲大雨點小！」（檢方）愛用什麼罪名就用什麼罪名，那時候又來搜索，檢察官啦、調查局啦，好像犯了什麼滔天大罪一樣。黨部的電腦什麼都拿走了，到現在都還沒歸還。