統促黨總裁白狼遭起訴 批檢方雷聲大雨點小
中華統一促進黨總裁張安樂等3人，今年2月26日上午在立法院周邊未經合法申請而集會抗議，遭移送台北地檢署偵辦。承辦檢察官今上午依違反集遊法傳喚張安樂出庭。恰巧張安樂今另被依違反銀行法等罪起訴，他受訪表示，「雷聲大雨點小！愛用什麼罪名就用什麼罪名。」
張安樂今被依違反政治獻金法等罪起訴，庭畢後搭電梯上4樓欲拿取起訴書，緊接著在1樓受訪。他說：「（起訴書）還沒做好。」以前威權時代，隨時可以進檢察官辦公室，記得當年被起訴陸海空軍刑法第84條，唯一死刑的罪，收到法院傳票莫名其妙，因此跑去檢察官辦公室對承辦說：「你起訴我，連起訴書都不給我！」後來那個案子判無罪，那時候檢察官有案子就起訴你，隨便你去打官司吧！
張安樂指出，「雷聲大雨點小！」（檢方）愛用什麼罪名就用什麼罪名，那時候又來搜索，檢察官啦、調查局啦，好像犯了什麼滔天大罪一樣。黨部的電腦什麼都拿走了，到現在都還沒歸還。
他說，最後罪名都羅織的，我跟兒子媳婦的錢我們用來用去這算挪用公款嗎？我們不是美國人啊！美國人是兒子、父親、先生、太太的錢分得清清楚楚，不要說跟家人，跟外面朋友錢都不會這樣分啦！「沒有罪名只能這樣講，我們租的車子給黨部用這叫違反政治獻金法，太扯了！」
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