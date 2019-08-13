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8名消防員想調回家鄉服務 被替代役詐財262萬

2019-08-13 11:46聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市政府消防局大雅消防隊前替代役陳企元，熟悉消防員人事異動流程，假冒不知情的新北市消防局消防宣導科長曾天柔名義，佯稱他認識消防局有力人士，可代喬人事異動，或佯稱急用借款，向來自全省各地的8名消防員詐財262萬，台中地院今天依詐欺罪將他判刑3年4月。可上訴二審。

28歲的陳企元被依詐欺罪判刑，不得易科罰金的有期徒刑部分，被判刑2年4月；得易科罰金的有期徒刑部分，判刑1年，得易科罰金。

合議庭審酌，陳企元正值青壯之年，不思憑己力賺取生活所需，竟趁消防人員調動不易之情勢，以此詐騙方式，詐取被害人款項之金額匪少，且本案被害人多達8人，所犯情節嚴重，惡性非輕，且其涉訟至今，仍未對任一被害人之損害彌補分文賠償。

法官查出，陳企元犯罪後坦承犯行，態度尚可，但於偵查中仍對於所詐騙款項之確實金額以及是否曾有返還各被害人遭詐騙之款項，多有隱瞞。法官查出陳企元向8名被害人詐財，超過20萬元部分，不得易 科罰金；少於20萬元部分，得易科罰金。

檢察官偵查時，新北市消防局宣導科曾姓科長表示，他不認識陳嫌，對於陳嫌假冒他的名義向多名消防人員行騙，他認為這種方式不可取，要求檢察官從嚴偵辦。 檢審查出，陳企元曾於台中市政府消防局大雅消防隊服替代役，因而熟識消防隊員人事調動相關流程，明知自己並無決定消防隊員職務調動權限，於2016年9月至2017年6月間，假冒新北市消防局消防宣導科曾姓科長名義，在網路「消防心論壇」中發布可代為處理消防員申請調動事宜的不實訊息。

全省各地的消防隊員趙男、王男、林男、張女、李男、鄭男、黃男游男等8名消防員，看到訊息後，即加入陳男所留的LINE，並透過LINE與陳接洽相關細節。

陳企元於LINE對被害消防隊員佯稱「我認識消防局有力入士，可代喬人事異動申請事宜，讓你們順利調至想要申請的各縣市消防局」，致8名消防員信以為真。 2017年9月27日至2018年6月27日止，急著想調回家鄉的消防員，分別在台中市、嘉義市、桃園市、新北市、基隆市、彰化縣等處，當面將款項、以及申請調動所需的派令交付給陳男，或匯款至陳男不知情女友的帳戶內，共被詐款262萬元。

鄭姓消防員想調回台南市服務，他被騙65萬元最多，林姓消防員被騙45萬、李姓消防員被騙57萬、王姓消防員被騙45萬元；另外趙姓消防員被詐10萬、黃姓消防員被騙25萬、游姓消防員被騙10萬；此外，陳男也佯稱急用借款，向張姓女消防員詐財5萬元。

後來，曾姓科長的同事在網路「消防心論壇」發現此事，立即告訴曾姓科長，曾發現遭人冒名對外行騙，遂於蒐證後通報政風室介入調查，由新北市政府消防局函送偵辦。

台中市政府消防局大雅消防隊前替代役陳企元，熟悉消防員人事異動流程，佯稱他認識消防...
台中市政府消防局大雅消防隊前替代役陳企元，熟悉消防員人事異動流程，佯稱他認識消防局有力人士，可代喬人事異動，或佯稱急用借款，向來自全省各地的8名消防員詐財262萬，台中地院今天依詐欺罪將他判刑3年4月。圖／本報資料照
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消防員詐騙

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