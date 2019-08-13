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剛被起訴 統促黨總裁白狼違反集遊法出庭

2019-08-13 10:51聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

中華統一促進黨總裁張安樂等3人，今年2月26日上午在立法院周邊未經合法申請而集會抗議，遭移送台北地檢署偵辦。承辦檢察官今上午依違反集遊法傳喚張安樂出庭。恰巧張安樂等人今被依違反銀行法等罪起訴，中正一分局擔心現場恐滋事，已派員警到場。

檢警調查，2月26日上午10時左右，中華統促黨總裁張安樂等3人，在未經合法申請下，動員大批抗議人士，在中山南路立法院周邊違法舉行集會，經中正第一分局依集會遊行法舉牌警告、命令解散、制止，並依違反集遊法移送北檢偵辦。

上午10時30分許，統促黨何姓男子搭乘宣傳車至中山南路、青島東路時，將車上的棺木抬置中山南路快車道上，欲抬棺抗議，妨害安寧秩序，員警立即上前勸導制止，何男無正當理由抬棺滋擾，詢後依違反社會秩序維護法裁罰。

另，在上午10時45分許，統促黨彭姓男子在中山南路、青島西路口，被警方查獲無故攜帶具有殺傷力的折疊刀1把，警方依法沒入，詢後依違法社會秩序維護法函送台北地方法院簡易庭裁處。

北檢今上午傳喚張安樂出庭應訊，恰巧張安樂、張瑋等人因涉從事地下匯兌、未設立政治獻金專戶收受政治獻金、逃漏稅等行為，今偵查終結依法起訴，中正一分局擔心現場恐滋事，已派員警到場。

張安樂立法院政治獻金

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