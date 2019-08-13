統促黨從事地下匯兌 張安樂父子違反銀行法遭起訴

2019-08-13 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署調查統促黨疑收受陸資違反政治獻金法等案，查出張安樂等人未設專戶收受209萬7800元政治獻金、張瑋夫婦從事人民幣與新台幣間地下匯兌，金額達1507萬多元，依違反銀行法、政治獻金法等罪起訴張安樂父子等6人；至於張安樂等人是否涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌部分，繼續偵辦中。

檢方調查，張安樂為中華統一促進黨創辦人並為該黨總裁，張瑋及王姝茵為其子、媳，張瑋另為華夏大地旅行社有限公司（專接待大陸團為業）負責人，李新一、張馥堂為統促黨前後任黨主席，張陳淑媜為統促黨受雇人。

檢方查出，張安樂等3人於2006年統促黨成立後未申設政治獻金專戶前，共同涉犯修正公布前政治獻金法。張瑋在2000年間設立華夏大力旅行社登記時，向友人借款600萬元充作公司實收資本，完成登記程序後旋即將部分款項匯出償還，違反公司法、偽造文書、商業會計法。

張安樂父子媳3人，從2014年3月間至2016年6月間，將華夏大地旅行社的財物視為家族禁臠，陸續侵占1389萬8千元，挪為私用，涉犯業務侵占罪。

張瑋將韜略公司Strategic Sports (BVI) LTD，2014、2015年匯進華夏的港幣224萬2700元（折合新台幣896萬8982元）營業收入及2013年4月間至2015年11月間匯進的港幣704萬1940元於會計報告中隱匿，涉犯商會法。

檢方查出，張瑋夫婦還將張安樂登記為華夏職員、月領7萬2800元，還製作其領取60萬元、36萬元及37萬2000元薪資明細申報營業費用，分別逃漏2015至2017年度營利事業所得稅13萬1332元、7萬7066元、7萬9987元，涉犯稅捐稽徵法等罪。

張安樂指示兒與媳，從2015年10月29日起迄今，用華夏名義並出資向協新汽車公司承租10台小發財車，交由黨員胡大剛無償調處使用，租金達447萬5440元，卻未於申報所得稅時列為捐贈支出，且明知選舉候選人得票率未達百分之一，捐贈數額不得作為當年度費用，還以不正當方法虛增華夏租金支出，涉逃漏稅、偽造文書等罪。

檢方發現，張瑋夫婦受黃姓台商父女所託，在大陸地區交付人民幣，並由黃匯款等同數額的新台幣至夫婦倆名下帳戶，從事非法辦法台灣地區與大陸地區間匯兌業務，匯兌金額共1507萬1055元，而涉犯銀行法。