違反銀行法及政治獻金法 白狼張安樂父子遭起訴

2019-08-13 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



張安樂。聯合報系資料照片 分享 facebook 台北地檢署調查統促黨疑收受陸資違反政治獻金法等案，而案件偵辦1年多，今偵查終結，查出張安樂等人未設專戶收受209萬7800元政治獻金，依違反銀行法、政治獻金法等罪起訴張安樂父子等6人；至於張安樂等人是否涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌部分，繼續偵辦中。

「2017中國新歌聲上海．台北音樂節」流血衝突後，檢調為查明張安樂父子是否接受大陸金援，在台從事違反組織犯罪條例、抑或是違反政治獻金法的犯罪行為，分案偵辦。

北檢去年8月間大動作搜索統促黨部，查扣電腦、帳冊等資料，首波約談張安樂兒媳婦等人，緊接著再約談黨主席張安樂、特助楊莉、兒子張瑋等5人，張安樂父子訊後遭限制出境。

原是該案承辦人的黃惠玲去年9月已卸下偵查組主任職務，目前為公訴組資深檢察官。一般情況，檢察官離開偵查後，案子會交接由後手偵辦，而黃責任感十足，認為辦案必須有始有終，將案件帶往公訴組繼續追查，司法實務上並不多見。