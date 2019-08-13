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私菸案 三名軍方人員列貪汙罪被告獲交保

2019-08-13 08:58聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，專案小組昨赴總統府侍衛室調取資料，同時兵分7路赴華航搜索空品處某經理辦公室等地，並約談交保的華航空品處組長黃川禎等4名華航人員與軍方人員，經檢方漏夜偵訊，今晨依貪汙罪諭令時任侍衛室軍官林志建以20萬元、徐兆峰以30萬元交保，另名軍人李宗原則以30萬元交保。

全案爆發後，北檢立刻組成專案小組。檢方先親赴吳、張位於總統官邸附近侍衛室的宿舍、辦公室，調取電磁紀錄、筆記本、存摺等。鞏固物證後，再大規模約談訂購名單上的買家，查明購菸目的屬自用、代購、轉售。

檢調清查華航是誰下令開放免稅菸品無限訂購，幫助特勤人員逃漏稅，8月1日約談華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信等人。複訊後，檢方命邱以70萬元交保、羅雅美則訊後請回、華航空品處協理于堯坦承聽從邱指令辦事，50萬元交保。

先前以20萬元交保的華航空中商用品供應營銷處組長黃川禎等曾協助處理總統專機免稅品的人員，已被列為圖利罪嫌被告。專案小組為調查是否有更高層指示或涉案，昨傳喚黃川禎到庭。

檢調昨赴總統府侍衛室調取資料，另同步搜索華航空品處某經理辦公室，並約談華航空品處前經理沈珉、黃川禎等4名華航人員與軍方、定菸民眾約10多人，另再度提訊在押的國安局少校吳宗憲。

經檢察官漏夜偵訊，今晨依貪汙罪諭令時任侍衛室軍官林志建以20萬元、徐兆峰以30萬元交保，另名軍人李宗原以30萬元交保，這是繼首波偵查行動檢方收押少校吳宗憲、張恒嘉後，第二批獲強制處分的總統府侍衛室官員。

為釐清華航「機邊交貨」的緣起和運作模式，專案小組向上溯源，昨傳喚黃川禎、空品處前後任經理沈珉等華航人員，另傳喚透過總統府侍衛室及國安局訂私菸的民眾共10餘人；檢方訊問至今凌晨3點許，全數請回。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片
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華航國安局私菸羅雅美貪汙

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