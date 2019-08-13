導遊與女客畸戀全招了 她賠了身子還要賠25萬
台中市民劉姓女子參加李姓導遊舉辦的旅行團，兩人發生性關係，經李的妻子「小芳」（化名）發現提告，李全招了，稱劉女給她進出住處大樓磁扣，兩人嘿咻多次，但劉女僅承認嘿咻1次，台中地院依相姦罪將劉女判刑3月，民事部分判她賠償「小芳」新台幣25萬元。
李姓導遊證稱，他與劉女是帶團認識的，劉女參加他帶的旅行團後3、4個月開始發生性行為，時間不確定是2015年還是2016年，劉女還給他進出她住處大樓磁扣，次數陸續有2、30次，時間沒辦法確定，最後1次是在日月潭那次。
劉女供稱，李男因擔任導遊不久，客戶有限，在認識她之後，她熱心介紹朋友參加李男所組遊行團，使李有收入，她與李男僅發生1次性關係。
判決書指出，劉女於2017年9月21日，在南投縣魚池鄉的民宿，與李男嘿咻，且劉女曾經傳送「愛你晚安」、「我愛你」的訊息予李男，法官依相姦罪將劉女判刑3月，得易科罰金。李男的妻子「小芳」請求損害賠償。
法官審酌，劉女與李男既有逾越婚姻誠實義務之不正當交往行為，故意以背於善良風俗之方法，侵害「小芳」基於配偶關係之身分法益，破壞「小芳」婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，因此判決劉女賠償 「小芳」25萬元。
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