導遊與女客畸戀全招了 她賠了身子還要賠25萬

2019-08-13 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民劉姓女子參加李姓導遊舉辦的旅行團，兩人發生性關係，經李的妻子「小芳」（化名）發現提告，李全招了，稱劉女給她進出住處大樓磁扣，兩人嘿咻多次，但劉女僅承認嘿咻1次，台中地院依相姦罪將劉女判刑3月，民事部分判她賠償「小芳」新台幣25萬元。

李姓導遊證稱，他與劉女是帶團認識的，劉女參加他帶的旅行團後3、4個月開始發生性行為，時間不確定是2015年還是2016年，劉女還給他進出她住處大樓磁扣，次數陸續有2、30次，時間沒辦法確定，最後1次是在日月潭那次。

劉女供稱，李男因擔任導遊不久，客戶有限，在認識她之後，她熱心介紹朋友參加李男所組遊行團，使李有收入，她與李男僅發生1次性關係。

判決書指出，劉女於2017年9月21日，在南投縣魚池鄉的民宿，與李男嘿咻，且劉女曾經傳送「愛你晚安」、「我愛你」的訊息予李男，法官依相姦罪將劉女判刑3月，得易科罰金。李男的妻子「小芳」請求損害賠償。