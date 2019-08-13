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電腦分案？法官淚訴1人辦20案遭霸凌

2019-08-13 00:25聯合報 記者王宏舜／台北報導

高院女庭長楊絮雲（左）昨天舉行記者會，泣訴遭最高法院分案霸凌，她的丈夫高院刑事庭...
高院女庭長楊絮雲（左）昨天舉行記者會，泣訴遭最高法院分案霸凌，她的丈夫高院刑事庭長周盈文（右）也陪同開記者會。 記者邱德祥／攝影
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高院庭長周盈文、楊絮雲夫妻昨舉行記者會，揭露最高法院分案弊端，楊指遭分案霸凌，批最高法院稱電腦分案是「一派胡言」；周則直指司法院「裝死、裝睡、裝傻」。

司法院發布聲明，強調已要求最高法院對相關疑問逐點說明，至於監委就最高法院分案進行調查，司法院予以尊重，將視監院調查結果，進行相應處置。

民庭庭長楊絮雲昨與擔任高院刑事庭長的丈夫周盈文，曾任最高法院法官，楊去年就反映分案不公，最高法院否認，監委為此進行調查，因始終不見結果，夫妻昨一起舉行記者會，司法史上還是首見。

楊絮雲指遭分案霸凌，表示有十一項證據可證明最高法院未以電腦抽籤分案，例如最高法院院長鄭玉山在二○一七年十二月廿五日年終法官會議，堅持保留「分案法官」，可見會議之前，並未以電腦抽籤分案。

楊絮雲說，當時的分案法官林恩山曾問她「妳怎麼還沒哭？」她哽咽每次要分案前都擔心害怕，「真希望自己睡著後永遠都不要醒過來，就可以不要去那個恐怖的地方上班」，她真的很想知道「他們為什麼要這樣對我」，說著哭倒在周盈文懷裡。

周盈文指控，最高法院至今仍一再說謊，監察院、司法院應詳細調查，分案漏洞存在多久？有多少人利用漏洞違法亂紀？有沒有當事人訴訟權益被犧牲？該如何補救？如果問題沒有答案，民眾無法信任最高法院。

楊絮雲前年九月調至最高法院任職，負責特殊商事專庭，去年三月歸建前，楊分到的專業案件高達廿件，其餘六名特殊商事專庭的法官總共才分到十五件，分案數天差地別。

楊絮雲分到的案件包括財政部與台新銀行間請求確認契約關係存在、中央存保公司與王又曾等人的損害賠償、幸福人壽案等，案件繁複；連屬於「環境安全」的RCA水汙染案，都分給楊處理。

楊絮雲認為RCA分案不公，請院長鄭玉山重分，案件重分後，新的主辦法官可停分一般案件五個月，陪席法官也可停分一個月，但這些「福利」楊都沒有。

楊絮雲歸建高等法院前，審結其中四件案子，剩下十六件重分給其他法官，這些法官花一年才逐漸審結，凸顯分案問題。

周盈文說，指定分案違反法定法官原則，可操控判決結果，例如陳水扁案交給秉持「實質影響力說」或「法定職權說」的法官，就可能影響判決結果。他問最高法院「為什麼要說謊？到底在擔心什麼？」

司法院霸凌夫妻

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