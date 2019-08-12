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香港機場示威者陸續離開 示威者已少三分之二

查國安局私菸案 專案人員赴總統府侍衛室調資料

2019-08-12 18:32聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

國安局特勤少校吳宗憲（左）涉嫌利用總統出訪預訂近萬條免稅菸闖關。圖／本報資料照片
國安局特勤少校吳宗憲（左）涉嫌利用總統出訪預訂近萬條免稅菸闖關。圖／本報資料照片
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台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，專案小組今赴總統府侍衛室調取資料、赴華航搜索空品處某經理辦公室並約談華航與軍方人員10多人，另再度提訊在押的國安局少校吳宗憲、交保的華航空品處代理組長黃川禎，預計晚間將陸續移送北檢複訊。

全案爆發後，北檢立刻組成專案小組。檢方先親赴吳、張位於總統官邸附近侍衛室的宿舍、辦公室，調取電磁紀錄、筆記本、存摺等。鞏固物證後，再大規模約談訂購名單上的買家，查明購菸目的屬自用、代購、轉售。

7月24日，華航董事長謝世謙率資深副總張揚、協理高淑娟、總稽核方若玲、資管處副總經理盧世銘舉行記者會，向社會致歉。謝坦言針對總統專機都會開放預購免稅菸、並解除購菸上限，未來將取消專機預購。

至於購菸數量龐大、採「機邊服務」放在華膳保稅倉庫，當天華航出席記者會的主管皆稱不知情，僅作業人員知情，但因「這是約定俗成的規定」，不會嚴懲。

華航並發布新聞稿，坦承華航在總統專機銷售免稅品，未依「菸害防制法」規定而開放菸品預購，並解除數量上限以方便專機人員在網路APP預購，更未能善盡義務，提醒菸品數量限制，航機配載空間限制，以機邊交貨方式處理。

華航說明，免稅品銷售都有SOP作業辦法，舉凡選品、定價、折扣等都設制控制點，但專機屬於特殊包機銷售型態，目前的SOP作業辦法，主要針對如何提升品質，也提供免稅品預購專案路徑。

檢調為釐清華航免稅品銷售方式、訂購系統及流程，6日指揮調查局新北市調查處約談華航資管處副總經理盧世銘等7名華航員工到案，晚間移送北檢複訊，訊後均獲請回。

華航專機

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