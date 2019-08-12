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談阿帕契罵陸軍副司令「不要臉」 名嘴張友驊判賠25萬

2019-08-12 18:08聯合報 記者林孟潔╱即時報導

藝人李蒨蓉等人4年前到陸軍航空特戰指揮部601旅營區，擅自爬上阿帕契攻擊直升機合影，引發陸軍軍紀不彰，營區管理鬆散的爭議。名嘴張友驊批評時任陸軍副司令潘家宇「下賤、是這輩子見過最不要臉的國軍將領」，潘不滿提告，刑事部分張被判拘役30日定讞；民事部分，潘求償500萬元，台北地方法院今天宣判，判張友驊應賠償25萬元，可上訴。

前中校勞乃成2014年10月29日到台南歸仁營區執行任務期間，偷帶阿帕契直升機頭盔離開，還把頭盔當作萬聖節變裝道具；翌年3月29日他安排妻小和李蒨蓉等26人組成的「貴婦團」逛營區，一行人浩浩蕩蕩進入停機棚參觀阿帕契直升機，勞還為貴婦團解說、拿頭盔供親友試戴、打開直升機座艙讓大家進入，因照片上傳臉書曝光。

張友驊因認為潘家宇在2015年4月3日對阿帕契事件召開的記者會說明和事實有出入，認為潘想透過訴訟藉機調查他的消息來源，先是在7月21日、台北地檢署大廳對媒體說「潘家宇是最不要臉的人」、「是我見過國軍將領中最不要臉的」、「是我見過最不要臉的人」、「2個字給他就是下賤」，2016年4月18日又在台北地院說「他是一個非常不要臉的將領」、「他是一個說謊的將領，非常不要臉的將領」。潘感到屈辱，氣得提告。

刑事部分，台北地院一審認為張因認潘所言不實，揣測潘藉由訴訟手段追探消息來源，輕蔑罵人，判張拘役30日。高院維持一審見解，駁回上訴定讞。民事部分，潘認為張侵害他的名譽、人格權，要求500萬元賠償金。

台北地方法院先前開庭，潘委任律師指出，張先前開庭態度欠佳，沒有和解意願，且答辯時仍有侮辱潘的言行，另外張也曾提及潘的訴求合理且還希望提高價碼，是否符合認諾要件，請法官審酌。潘的律師也說，張有相當資力，且大部分所的來源是特定電視台，張為收視率發表的言論不實在，且侵害潘的人格權。

張友驊。本報資料照片
張友驊。本報資料照片
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直升機阿帕契張友驊

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