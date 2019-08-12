搶流鶯2千元還恐嚇打檢察官 男遭起訴強盜

2019-08-12 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市一名王姓男子（30歲）今年5月間萬華區找一名流鶯進行性交易，中途卻拿槍要脅搶劫，女方擔心生命危險交付2000元才得以脫身。王男去年另涉一起刺傷流鶯案遭通緝，還致電恐嚇要毆打檢察官，台北地檢署調查後，今依強盜、恐嚇罪將他起訴。

檢警調查，去年9月8日，王男赴萬華區與一名陸姓流鶯進行性交易，原訂15分鐘全套要付2000元，他殺價以1800元成交，豈料進行到一半，陸女以為時間已到，將王一把推開。

王意猶未盡，拿出中樞神經抑制劑「氟硝西泮（俗稱約會強暴丸FM2）」逼女方吞服，還出拳毆打、甚至持水果刀刺傷對方。女方為求自保，欲拿手機求救，卻被王搶走。兩人驚動隔壁鄰居而報警，互控傷害。

王被控告後，屢傳不到庭，被檢方發布通緝，期間還致電書記官恫嚇：「我要打他（檢察官）！」今年5月間，王再度去萬華區閒晃，鎖定一名流鶯假意進行性交易，卻在房間內戴上口罩、拿出假槍要求「錢拿出來！」並噴出辣椒水，女方只好就範讓他得手2000元。

他通緝到案後，檢察官聲押獲准。他否認強盜犯行，辯稱2000元是性交易費用；對於致電給書記官說「下次見到檢察官要打他！」一事並不否認，但辯稱自己只是「開玩笑」沒有惡意，檢方不採信其說詞，今依法起訴。