女法官與夫淚訴遭分案霸凌 最高法院這樣回應了

2019-08-12 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女法官楊絮雲疑遭遭最高法院分案霸凌，被分配到多件久懸未結、複雜重大案件，她今天和丈夫、高等法院刑事庭長周盈文出面開記者會，斥最高法院滿是謊言，並認為「裝死、裝睡、裝傻」。最高法院指出，都是電腦亂數分案，絕無霸凌一事。

楊絮雲說，最高院沒有以電腦抽籤分案，院長鄭玉山在當年12月25日、去年3月13日內部會議中，公開承認無論民事或刑事案件，都還沒有採電腦分案。她表示，如果真的早就電腦抽籤分案，為何還需設「分案法官」，又何以至今還提不出電腦分案紀錄。

她說，她一人分到20件專業案件，其他6人加起來總共才15件，還被分不屬於她「特殊商事」庭的RCA求償案件，當時的分案法官林恩山還問她「妳怎麼還沒哭？」，說到激動處，她哽咽每次要分案前都擔心害怕，真希望自己睡著後永遠都不要醒過來，就可以不要去那個恐怖的地方上班，「我真的很想知道他們為什麼要這樣對我？」。心緒一上來，楊的頭湊上周的右胸膛，難過得不能自己。

最高法院今天回應，RCA案繫屬最高院後，當時民一庭長劉福來指示以一般事件送分，本案便依分案輪次表，分給民七庭楊絮雲，之後楊認為RCA案屬於環境安全事件簽請退科重分；退科後，考慮當事人眾多、卷證繁多，案情複雜，經民事法官司法事務分配小組會議決定RCA案屬環逾十年懸未決事件，應盡速結案，便決定以人工抽籤方式分案，中籤主辦法官停分5個月。

最高院指出，目前各審級法院，包含最高法院審判分案系統，均使用司法院資訊處開發的「電腦亂數抽籤分案資訊系統」，2013年最高法院分案系統啟用以來，均使用電腦亂數抽籤分案。

最高法院表示，院長鄭玉山先前會議中所提「刑事庭案件有大、小袋之分，故無法以電腦分案」等語，是指本院當時分案作業系統無法一次將刑事大、小袋案件以電腦自動分出，並非無法以電腦分案。最高法院分案法官制度也已於去年1月取消，並非仍由法官分案。至於書記官長徐昌錦更未與周盈文當監察委員面前對質時，陳稱「本院沒有『電腦分案輪次表』」。