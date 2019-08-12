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欣寶總經理憂併購 率下屬竊頎邦機密集體跳槽

頎邦遭竊營業機密 跳槽易華員工10人起訴

2019-08-12 15:40聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄檢調偵辦上櫃公司頎邦科技「薄膜覆晶蝕刻技術」遭竊案，查出竟是被頎邦併入旗下的欣寶公司李姓總經理、黃姓副總經理等人，5年前得知合併後主導權將旁落，涉偷下載公司研發最新製程以及耗資5億向日本取得「MCS蝕刻技術」等機密，並率下屬集體跳槽，高雄地檢署今偵結，依違反營業秘密法等罪起訴李等10人。

檢察官認為，李姓總經理等10人侵害頎邦科技的營業祕密，涉及龐大的商業利益，為有效消彌違法的誘因，盼法院併科適當的罰金。

起訴指出，前欣寶公司總經理李姓女子、副總經理黃姓女子在2013年5月間，得知頎邦科技將於同年8月1日併購欣寶，也有對外發布重大訊息，而併購後欣寶將成「頎邦南一廠」，主導權旁落，疑因此心生不滿，決定6月離職

檢方查出，李姓總經理等人於離職前，從公司內部資料伺服器，下載欣寶公司最新研發「Fine Pitch Enhanced Newetching」製程，以及耗資5億5000萬向日本取得的「MCS蝕刻技術」等技術機密，存在隨身碟或行動硬碟內，一起帶到新職、同為製造面板薄膜覆晶載板廠商易華公司，與頎邦為競爭關係。

李女及黃女更挖角頎邦南一廠內熟知蝕刻技術的業務部陳姓部經理、研發工程部夏姓部經理、研發工程部蔡姓專案經理、製程工程部林姓部經理、製程工程部一課楊姓經理、封測企劃三部劉姓部經理、設計工程部蔡姓部經理、製程工程部施姓專業經理，一同跳槽易華公司任職。

而陳姓部經理等人也涉下載內部營業機密，攜至新公司，其中施姓專業經理擅自重製前欣寶公司2萬5000多筆資料，容量高達3.07GB，方便之後至易華任職。

高雄地檢署起訴前欣寶公司總經理、黃姓副總經理等10人，涉違反營業秘密法等罪嫌。圖...
高雄地檢署起訴前欣寶公司總經理、黃姓副總經理等10人，涉違反營業秘密法等罪嫌。圖／本報資料照
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離職檢察官

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