浪費水電被嫌 磨菜刀砍人臉還逼人向神明下跪

2019-08-12 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



古姓男子與女友同居，被嫌浪費水電，持刀朝同居人親戚頭、頸部揮砍，砍人後，命被害人到神明面前下跪，阻礙傷者救醫；台北地院審理，古不認罪，法官今天依殺人未遂罪判他有期徒刑6年、依強制罪判他有期徒刑7月，訂執行刑6年4月。可上訴。

判決說，古去年4、5月前，與黃姓女友同居在黃女親戚家，寄住時，因水電開銷高漲，黃女的叔叔向黃母反應，要求古搬出，古因此對黃女叔叔心生怨懟。

去年年8月18日上午9時，古在公園飲酒，10時持剛磨整完成的菜刀想找被害人理論，當時，被害人與女友睡覺中，古闖入房內，以菜刀朝被害人頭、頸揮砍，被害人伸手抵禦，請女友叫救護車，古轉而攻擊被害人的女友。

一陣揮砍，古造成被害人左臉2處深度撕裂傷，一處22公分，一處19公分，傷勢還有顏面神經受損，手掌開放性傷口，肌腱斷裂，呈現出血性休克狀態。

不過，雖然被害人已大量流血，意識不清，古仍持刀逼迫被害人及其女友到客廳，命令2人在神明桌牌位前下跪長達數分鐘，不准他們叫救護車，因另名親戚聽聞聲響趕往搭救，奪下菜刀，被害人才送醫撿回一命。

法院認為，古僅因家族住居問題懷恨被害人，竟持磨整完成、銳利無比的菜刀攻擊告訴人要害，經及時送醫才未造成死亡結果，他於被害人命繫一線、危急萬分時，還持刀將被害人拉到神明桌前下跪，嚴重侵害被害人的就醫權。