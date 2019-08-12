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電動自行車拒測竟遭扣車 鹽埕分局致歉、員警調職

2019-08-12 14:43聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄黃姓男子本月初凌晨騎電動自行車，遭鹽埕警分局建國四路所員警攔檢要求酒測，但他拒測，腳踏車當場遭查扣，隔天黃詢問發現依法不得扣「慢車」，再要求還車，不料承辦的王姓警員疑反問「紅單繳清沒」、「叫你律師來說」，黃氣得投訴相關單位；鹽埕分局今認錯，將王姓警員記申誡2支、調職他所。

鹽埕分局長劉安杰表示，王姓警員「不會也要問一下」，作法確實有錯，除行政懲處外也會加強教育，不要影響民眾權益；本案事實上可以不必扣電動自行車，事後該所所長親自送還車輛，並積極道歉彌補。

警方了解，王姓警員本月1日凌晨3點半巡邏，在七賢二路認為騎電動自行車的黃姓民眾搖晃、騎靠中線，便攔停盤查，疑似又聞到身上散發酒味，要求呼氣酒測，但黃拒絕，王姓警員依規定開出2400元拒測罰單；不料，雙方卻因腳踏車是否為電動、該不該因此扣車起爭執，王最後基於維護其他用路人安危，仍將車輛帶返所內保管。

警方指出，隔日凌晨1點22分許，黃姓民眾再到建國四路所欲領取電動自行車，王姓警員卻又對罰則有錯誤認知，堅認黃要將罰鍰繳納完畢，才能發還車輛，造成這項行政瑕疵。

該分局資深警官表示，應是目前酒駕罰則多，王姓警員混淆不同車種的適用法條內容，才堅持要扣車，否則類似此案「未掛牌」電動自行車，視為慢車，道路交通管理處罰條例未規定若拒測要扣車。

鹽埕分局今天上午說明，本月4日已協助領回電動自行車，另內部調查認定員警處理民眾異議時，未能妥適說明，也沒依法論法詳實告知，且有態度不佳，依規定記2次申誡、調分局其他派出所服務，另也會加強同仁交通法規、處理民眾提出異議的教育訓練，以提升執法品質。

鹽埕警分局建國四路所員警查扣拒酒測民眾的電動自行車，遭質疑未依法行政。 記者林伯...
鹽埕警分局建國四路所員警查扣拒酒測民眾的電動自行車，遭質疑未依法行政。 記者林伯驊／翻攝
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鹽埕警分局建國四路所員警查扣拒酒測民眾的電動自行車，遭質疑未依法行政。記者林伯驊...
鹽埕警分局建國四路所員警查扣拒酒測民眾的電動自行車，遭質疑未依法行政。記者林伯驊／翻攝
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電動自行車罰單

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