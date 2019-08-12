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男子撿到提款卡竟猜出密碼 分17次盜領46萬

2019-08-12 13:49聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

羅姓男子在人行道上撿到蔡姓女子的農會提款卡，竟猜出提款卡密碼，領走蔡戶帳戶內46萬1000元。蔡女多日後到農會補辦提款卡，驚覺存款被盜領報案，檢方偵結聲請簡易判決。基隆地院簡易庭審理後，依侵占遺失物罪處羅罰金1萬元；詐欺取財罪判刑6月。

判決指出，羅男今年1月某日在新北市金山國小附近人行道，拾獲蔡女的農會提款卡等物，占為己有。羅男頭戴安全帽，身穿帽T到農會自動櫃員機，猜出蔡女提款密碼後，同月14日到19日共分17次盜領存款。

因為有每日提款上限，羅男14日到17日每天領3次，每次3萬元，18日領3次，每次2萬元，19日再領2次，金額分別為3萬元、1萬1000元，合計46萬1000元。

蔡女發現提款卡遺失，1月25日到農會補辦時，發現存款遭人盜領報警。警方調閱提款監視器畫面，鎖定羅男涉案予以逮捕。

檢方偵訊時，羅男承認盜領蔡女存款，被捕時僅剩3萬元，其餘款項用於購買黃金項鍊和手表等物品，另送給不知情的羅父數萬元。

簡易庭審理後，認定羅男犯侵占遺失物罪，處罰金1萬元，可易服勞役10日；以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，判刑6月，可易科罰金18萬元。

羅姓男子撿到蔡姓女子的農會提款卡，竟猜出提款卡密碼，領走蔡戶帳戶內的46萬100...
羅姓男子撿到蔡姓女子的農會提款卡，竟猜出提款卡密碼，領走蔡戶帳戶內的46萬1000元。基隆地院依侵占遺失物罪處羅罰金1萬元；詐欺取財罪判刑6月。記者邱瑞杰／攝影
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