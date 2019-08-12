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塑膠公司負責人拒繳稅604萬 執行官聲請管收獲准

2019-08-12 13:11聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

新竹市一家塑膠公司唐姓女負責人，積欠2017年營業稅，2017年及2018年度營利事業所得稅等7件，經財政部南區國稅局台南分局續移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠約604萬元卻拒繳，執行署台南分署執行官查出她還有高達1276萬元存款，本月9日將唐移送台南地方法院聲請管收獲准。

唐女經營塑膠公司製造塑膠產品，欠繳2017年度營業稅、2017年、2018年度營利事業所得稅等7件，經財政部南區國稅局台南分局陸續移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠約604萬元卻拒繳。

台南分署調查發現唐女另登記設立3家塑膠公司，均由唐女負責經營，2017年至2018年間公司帳戶內存款，有高達1276萬元由唐女提領或匯款至其所經營三家公司，於2018年間該往來廠商收取貨款達1387萬元，未用於清償欠稅，執行官訊問其資金流向時，唐女泛稱付貨款、買貨、沒留單據、資料找不到等語，卻未提供相關資料加以佐證。

唐女本月9日到台南分署說明，經行政執行官訊問後，認為符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，即當場留置唐姓負責人，並將唐姓負責人移送台南地方法院聲請管收，法官於下午4時15分裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

塑膠公司唐姓女負責人，積欠營業稅，營利事業所得稅約604萬元卻拒繳，執行署台南分...
塑膠公司唐姓女負責人，積欠營業稅，營利事業所得稅約604萬元卻拒繳，執行署台南分署執行官查出她有高達1276萬元存款，移送台南地方法院聲請管收獲准。記者黃宣翰/翻攝
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