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為了搶購限量精油套組 百萬直銷會員盜用個資

2019-08-12 12:30聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

知名直銷公司會員吳姓婦人，去年為搶購限量的精油套組，偽簽女兒朋友許姓女子名字，用許女名義4度下訂單，共買了2萬多元產品，直到許女收到報稅單據才知遭受矇騙。士林地檢署日前偵結，考量吳婦坦承犯行，以緩起訴處分。

據悉，吳姓婦人熱愛直銷公司商品，曾一年度購買要價1、2百萬的精油等產品，去年3月拉許女為下線，以贈送精油為由，取得許女的個人資料，並偽造許女簽名填妥委託書、獨立產品顧問協議書，加入直銷會員。

檢方指出，去年3月30、4月28、6月20、11月26日，吳婦為求優惠價格購買精油套組，用許女名義下單訂購產品，再刷自己的信用卡支付共2萬1620元貨款，直到今年3月，許女接獲直銷公司通知去年度進貨明細，事情才曝光。

許女氣憤至警局報案，她指出，確實收到吳婦贈送的精油，但是未曾訂購直銷公司產品，懷疑吳婦盜用個資。吳婦坦承，取得許女個資後，偽簽加入會員，並用許女名義下單，是為了「多搶購」限量精油套組，否認避稅意圖。

檢察官認為，吳婦觸犯偽造文書罪及個資法，但2萬餘元的訂單，對照吳婦購買的百萬元產品，價格落差大，應無逃稅意圖。檢方考量吳婦坦承犯行，事後懊悔且願和解，但許女無和解意願，全案以緩起訴處分，緩起訴期期間1年，支付公庫2萬5千元，並接受法制教育4小時。

士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
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個資偽造文書

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