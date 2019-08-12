懷疑女友劈腿並謊稱懷孕 她坦承偷人被拘禁42小時

2019-08-12 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



許男懷疑同居的陳姓女友劈腿並謊稱懷孕索錢，兩年前夥同綽「蜜蜜」的鄭女控制陳女行動自由42小時，許詢問陳有無此事？並動手取走陳的手機，查看手機內的聯絡訊息，兩人還出手毆打陳女，並強逼陳女罰跪，台中地院依妨害自由將鄭女判刑5月，得易科罰金。許男由檢方另案通緝中。

被害人陳女證稱，她與許男是男女朋友，許懷疑她偷吃，徒手打她右臉一巴掌，「蜜蜜」也打她左臉，還掐住她的脖子，「蜜蜜」是因為喜歡許男，才會幫許男出手打她。

陳女又稱「許男一直逼問我有沒有跟其他男生劈腿，把我手機拿走，我有承認劈腿、騙許男假懷孕，許男知道後又開始打我，蜜蜜也打我，許叫我罰跪」。

綽號「蜜蜜」的鄭女坦承毆打陳女，但辯稱「我有打陳女巴掌，是許男叫我打的，其他的我都沒有做，也沒有不讓陳女離開，我還幫陳女向許下跪，叫許放陳女走」，法官不採信，予以判刑。

判決書指出，許男為陳女的前同居男友，鄭女（23歲）則為許的友人，因許懷疑陳女另結交男友、及謊稱懷孕索錢，因而心生不滿，遂於2017年10月8日上午，由許邀陳至其台中市西屯區租處6樓套房見面，鄭女則在5樓的套房待命。

同日中午，陳女前往許男套房後，許質問陳女有無劈腿及謊稱懷孕，並叫陳交出手機供他查閱，而與陳女發生爭吵，且毆打陳女，聞聲至6樓套房的鄭女，也出手毆打陳女，許強行取走被害人的手機，還強逼被害人罰跪在地。