女法官遭霸凌不敢上班 丈夫批司法院「裝死裝睡裝傻」

2019-08-12 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



女法官楊絮雲調任最高法院期間，疑遭以分案不公霸凌，最高院將久懸、且非她專業的案件「挖出來」塞給她；去年3月楊絮雲以「侍奉欠恙公婆」為由調回台灣高等法院民事庭，監察委員介入調查。楊上午與丈夫、高院刑事庭庭長周盈文共同召開記者會，表示要揭穿最高法院分案騙局，對於司法院一年多來未處理，周感慨司法院「裝死、裝睡、裝傻」。

楊說，當時的分案法官林恩山還問楊絮雲「妳怎麼還沒哭？」，說到激動處，她哽咽每次要分案前都擔心害怕，真希望自己睡著後永遠都不要醒過來，就可以不要去那個恐怖的地方上班，「我真的很想知道他們為什麼要這樣對我？」。心緒一上來，楊的頭湊上周的右胸膛，難過得不能自已。

楊絮雲2017年9月7日調至最高法院，她表示最高院沒有以電腦抽籤分案，院長鄭玉山在當年12月25日、去年3月13日內部會議中，公開承認無論民事或刑事案件，都還沒有採電腦分案。她表示，如果真的早就電腦抽籤分案，為何還需設「分案法官」，又何以至今還提不出電腦分案紀錄。

「我被指定分案霸凌」楊絮雲說，特殊商事庭共有7名法官，但她1個人分到20件，其他人合起來「總共15件」，她分到的案件包括「財政部vs台新銀行」、「太平洋建設vs太平洋百貨」、RCA公害賠償、幸福人壽案以及投保中心求償案。

在楊絮雲歸建高院前，自行審結其中4件，剩下的16件退科重分給民庭其他法官，結果至今只有6件審結，其他10件還未結案。這6件審結案各法官也花了1年心思辦案，突顯出當初把20件案件全部分給楊絮雲的荒謬。

周盈文三問最高法院「你們為什麼要說謊？到底在擔心什麼？害怕什麼？掩蓋什麼？」，他說因為妻子遭霸凌，才發現最高院的分案漏洞，這是非常嚴重的事情，更影響到民眾對司法的信任。

周說，相關單位應清查分案漏洞存在多久，有多少人利用漏洞「做壞事」，有沒有當事人訴訟權益被犧牲？該如何補救？如果問題沒有答案，民眾還會相信最高法院嗎？

霸凌案牽扯出最高法院院長鄭玉山因擔心公懲會委員長石木欽資歷比他優秀而鬥爭，周曾是石擔任高院院長時的行政庭長，妻子是否因此而遭惡整？周說「我們是被害人，這應該問加害人」，他們一直不清楚原因。

最高法院8月1日曾召開澄清說明會，周盈文稱那根本是「說謊大會」，企圖影響監察院報告、混淆社會視聽。周說，這不單單只是霸凌案，而是牽涉到司法制度、當事人權益、我國法制建設推展。