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323四周年潑漆 民進黨準青年部主任等人遭起訴

2019-08-12 11:10聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

一名高姓台大研究生自稱「323親歷者」抗議至今尋覓無著毆打民眾的警察，去年四周年凌晨於行政院鐵門、警政署圍牆潑漆，隨即遭警方逮補，移送地檢署後以1萬元交保。檢警循線查出即將接任民進黨青年部主任的社團部主任吳濬彥也涉案，台北地檢署認定高等6人涉侮辱公署、毀損罪，今依法起訴。

檢警調查，去年3月24日凌晨3點50分，高姓研究生（30歲）手持相機在北市中山北路與忠孝西路口被警察盤查，立即朝中山北路地下道拔腿狂奔，員警追逐攔查後，高坦承以抗議「323四週年」為由，夥友人共同潑漆，他負責拍照。

當天，6名民眾在行政院鐵門潑漆並丟擲白色面具，另在警政署圍牆上噴上「323 四周年」字樣。高姓男子是台大研究生，曾參加華光社區拆遷抗議，遭大安分局依妨害公務罪移送法辦。

高坦承與5同夥以抗議「323四周年」為由，共6人行動分為3組，分別在行政院2號和5號門噴漆，再到隔壁的警政署大門噴漆，他們進行潑漆、塗鴉寫字，自己則是拿相機拍照記錄過程。

駐守的保六總隊警員發現，立刻通報中正一分局。警方立刻蜂擁至行政院和警政署，高男等6人見狀拔腿就跑，高男因為負責拍照，跑的比較慢，被警方人員追到人，並被帶回派出所偵辦，複訊後以1萬元交保。

高姓研究生宣稱不滿太陽花學運時，群眾攻佔政院的行動後，許多學生被警察打得頭破血流，但四年過去了，警方卻遲遲找不到打人的員警，更質疑都已經換人執政了，當年哪些警察動手，為何至今沒消沒息。

警方循線追查發現，吳濬彥、張姓台大歷史系學生、「黑色島國青年陣線」成員、世新大學陳姓研究生、中山大學社會系研究所莊姓研究生、前黑手那卡西工人樂隊張姓成員涉案。檢察官調查後，今依侮辱公署罪、毀損罪將6人起訴。

吳濬彥因外型俊俏神似國民黨立委蔣萬安，被獨派青年稱為「台獨蔣萬安」；吳濬彥是太陽花學運的一員，2016年總統大選期間他曾替民進黨站台助選，在勞基法修法爭議時，他對民進黨抗爭，今年3月他加入民進黨並擔任社團部主任。

潑漆

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