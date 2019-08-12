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影／女法官楊絮雲控訴分案不公 遭最高法院霸凌

2019-08-12 10:51聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

女法官楊絮雲上午親自站出來說明遭最高法院霸凌經過，控訴揭穿分案騙局，她的丈夫高院刑事庭庭長周盈文也一起陪同牽著楊絮雲的手走出最高法院。而楊絮雲在訴說被霸凌的過程一度靠在丈夫肩上哭泣。

女法官楊絮雲（左）上午親自站出來說明遭最高法院霸凌經過，揭穿分案騙局，她的丈夫高...
女法官楊絮雲（左）上午親自站出來說明遭最高法院霸凌經過，揭穿分案騙局，她的丈夫高院刑事庭庭長周盈文（右）也一起陪同，楊絮雲在訴說被霸凌的過程一度靠在丈夫肩上哭泣。記者邱德祥／攝影
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女法官楊絮雲（左）上午親自站出來說明遭最高法院霸凌經過，揭穿分案騙局，她的丈夫高...
女法官楊絮雲（左）上午親自站出來說明遭最高法院霸凌經過，揭穿分案騙局，她的丈夫高院刑事庭庭長周盈文（右）也一起陪同牽著楊絮雲的手走出最高法院。記者邱德祥／攝影
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