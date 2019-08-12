故宮南院凌晨驚傳火警 台日國寶好緊張

2019-08-12 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮南院凌晨驚傳火警，由於南院曾爆假防火漆疑慮，又正展出兩個大展，都引外界擔心。故宮南院上午表示，已確認是三樓機房的消防照明設備配電盤為事故點，火勢局限於配電盤本身，並未蔓延，半小時後火勢即撲滅，文物也一切平安。

故宮南院現正舉行南院史上最大規模展，「泥土的座標─院藏陶瓷展」共展出300件北院、南院精品，包括北宋汝窯名瓷、清朝康熙皇帝主導的顏色釉瓷器、雍正及乾隆的琺瑯彩瓷等，件件珍貴。年度大展「交融之美─神戶市立博物館精品展」中，還有日本法定重要文化財「南蠻屏風」，兩展都好評不斷。也因此，此時火警更引人擔憂。

「交融之美─神戶市立博物館精品展」是由神戶市立博物館出借155件精品展件，其中「南蠻屏風」有400年歷史，由豐臣秀吉御用畫師狩野內膳描繪16、17世紀日本與西班牙、葡萄牙間傳教與貿易的情景，這次是首度來台。在日本，融合西洋元素的作品通稱「南蠻藝術」。

故宮南院稍早發新聞稿表示，凌晨1時26分故宮博物院南部院區三樓機房火災預警系統發報，南院隨即啟動消防緊急措施，凌晨2時32分火勢已撲滅。

南院表示，初步判斷，三樓機房的消防照明設備配電盤為事故點，火勢局限於配電盤本身，並未蔓延，經南院文物典藏與安管同仁巡檢展廳，確保文物均安全後，消防隊也才撤離南院。

故宮南院曾爆假防火漆疑慮，2016年，塗料廠商「恩企」使用假的防火漆瞞騙故宮南院，當時建築界人士指出，若依建築法規，南院恐須拆了重蓋。