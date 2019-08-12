日籍搞笑藝人餵奶不慎致女兒死亡 獲緩起訴

2019-08-12 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



在台日籍搞笑藝人的女兒去年間因他照顧不慎，造成全身癱瘓與昏迷，經過數天搶救宣告不治。台北地檢署調查後，認為該名藝人一手拿奶瓶、一手抱嬰兒致不慎滑落有過失，另嬰兒額頭撞擊到他鎖骨也有過失，涉過失致死罪，考量他認罪、初犯且犯後態度良好，給予緩起訴，期限1年，須支付公庫5萬元。

去年8月4日晚上7時許，一名日籍藝人和妻子發現女兒狀況不對，趕緊將女兒送往住家附近診所就醫，但診所發現女嬰狀況不對，立刻通報119轉介到萬芳醫院急救。

5日，台北市萬芳醫院通報轄區派出所，一名4個月大的女嬰被送到醫院急救，由於女嬰頭部有外傷，醫生懷疑遭人為虐待，趕緊通報檢警處理，並緊急救治女嬰傷勢，同時發出病危通知。

警方立即將日籍藝人夫妻帶回警局偵訊，待鑑識人員到家中釐清事發過程是否符合日籍藝人說詞。外勤檢察官8日晚相驗遺體後，認為藝人涉傷害致死罪嫌，嫌疑重大，9日凌晨命警方將他移送北檢複訊，訊後諭令限制出境、出海，並將解剖遺體，釐清死因。

檢警查出，4日晚間6時許，該名藝人抱著女兒坐在沙發上，他要拿桌上的報紙時，女兒不慎往下滑落，他緊張用抱著女兒後頸的手掌撈起來，因為用力過猛，女兒的額頭撞上他的鎖骨位置。

藝人沒發現女兒有異狀，不久他要泡奶粉給女兒喝，又因一時沒留神，女兒又往下滑落，日籍藝人趕緊再撈回女兒，卻用力過猛，女兒的額頭、鼻梁再次撞上諧星的鎖骨。

經解剖發現，女嬰的中樞神經軸突損傷。檢方認為，該名藝人一手拿奶瓶、一手抱嬰兒致不慎滑落、撞擊有過失；嬰兒額頭撞擊到他鎖骨也有過失，涉過失致死罪，考量他認罪、初犯且犯後態度良好，給予緩起訴，期限1年，須支付公庫5萬元。