撞死違規過馬路里長 家屬求償法官判賠三成

2019-08-12 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市朱姓男子駕車行經信一路時，撞死橫越馬路的蔣姓里長。蔣的妻子、兒子和母親提告向朱求償殯葬費、扶養費及精神慰撫金共797萬7090元。法院認為，朱男應負三成車禍肇事責任，扣除強制汽車責任保險理賠金200萬元，朱須再賠償蔣妻46萬9549元。

判決指出，原告主張朱男去年4月5日晚上8點半多，駕車沿基隆市信一路往中正路方向行駛，行經信一路110號前，疏於注意車前狀況，貿然超速行駛，撞上步行穿越道路的蔣姓里長，導致蔣因顱部骨折併擦挫傷與出血及中樞神經休克，送醫不治。

蔣男的妻子、兒子和媽媽向朱男請求賠償殯葬費、扶養費及精神慰撫金，金額分別為553萬7090元、117萬6000元、126萬4000元，合計797萬7090元。

朱男答辯，這起車禍他雖有過失，但死者也有過失。強制汽車責任險部分已經賠償原告200萬元，除了他另行投保100 萬元任意險，目前沒有能力賠償，賠償額度請法院依法審酌。

法院審理時，依民法扶養相關規定及3名原告條件，認為所受損害金額分別為蔣妻378萬7384 元（喪葬費70萬850元、扶養費158萬6534元、精神慰撫金150萬元）；蔣子126萬5321元（扶養費26萬5321 元、精神慰撫金100萬元）；蔣母146萬8884元（扶養費46萬8884元、精神慰撫金100萬元），合計652萬1589元。

法官指出，距事故地點30.5公尺處設有行人穿越道，蔣男在不得穿越路段貿然橫越道路，以致發生事故，應認屬肇事主因，交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會分析意見，觀點相同。

法官認定這起車禍蔣男應負擔70％過失責任，朱男30％，據以計算朱男應賠償蔣妻113萬6215元，蔣子37萬9596元，蔣母44萬665元。3名原告已各領取66萬6668 元強制汽車責任保險理賠金，因此蔣妻可向朱男請求賠償46萬9549元，蔣子和蔣母則不得再向朱男請求給付。全案可上訴。 基隆市朱姓男子駕車行經信一路，撞死橫越馬路的蔣姓里長，死者家屬求償797萬7090元。法院認為，朱男應負三成車禍肇事責任。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook