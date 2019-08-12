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台中失智嬤獨自出門迷路 家屬喜極而泣謝警找到她

2019-08-12 09:02聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市一名外籍看護外出買珍奶，獨自在家的失智阿嬤自行開門外出卻迷路，看護回到家急找阿嬤並報警，多位員警半夜搜尋，在阿嬤走失的路段，以同心圓方式徒步尋人，終於在途中看到正獨自走路的阿嬤，家屬喜極而泣，感謝警察。

台中市清水警分局大秀所警員陳柏宏、吳芓瑩、警專實習生葉奇隆、蔡昀庭日前晚上9點45分巡邏時接獲一名外籍看護報案，她在清水區建國路眷村大樓照顧80歲失智阿嬤，阿嬤去向不明請求協尋。

員警調閱大樓監視器，發現阿嬤晚上獨自搭乘電梯下樓後即消失，員警以同心圓方式徒步由大樓向外擴散尋找，同時打電話告訴阿嬤在北部的女兒，員警摸黑在港區藝術中心、眷村、公園、廟宇、便利超商等處附仔細尋找，果然走到距離2公里外的道路旁，看到阿嬤獨自走著。

警方發現阿嬤在路旁徘徊、身上未攜帶任何證件，問她基本資料都答非所問，警方以電腦人臉辨識系統證實身分後，先帶她回派出所所休息並通知她女兒到派出所。員警回到派出所提供茶水，更蒸了新鮮肉包與饅頭給阿嬤吃，家屬一行人趕到派出所時，女兒看到母親平安無事，高興地流下眼淚，感謝警方在接獲報案後的兩個小時內就尋獲母親，也感謝員警熱心積極的協助申請愛心手鍊。

大秀所所長賴進忠呼籲，如發現家中有年老長輩外出久而未歸，請立即撥打110請警方協助，家中如有親人失智等情況，倘若家中經濟許可，可請外籍看護照料或是購買失智老人衛星定位手環，或在隨身之衣物繡上姓名、聯繫電話，配戴有基本資料及家屬聯繫方式之手鍊以供辨識。

台中市清水警分局員警半夜幫找迷路阿嬤，在眷村找一圈。圖／警方提供
台中市清水警分局員警半夜幫找迷路阿嬤，在眷村找一圈。圖／警方提供
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台中市清水警分局員警半夜幫找迷路阿嬤，在眷村找一圈。圖／警方提供
台中市清水警分局員警半夜幫找迷路阿嬤，在眷村找一圈。圖／警方提供
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台中市清水警分局員警半夜幫找迷路阿嬤，終於找到人。圖／警方提供
台中市清水警分局員警半夜幫找迷路阿嬤，終於找到人。圖／警方提供
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外籍看護失智

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