【即時短評】抓小法官祭旗不敢查最高法院 司改奇恥大辱

2019-08-12 06:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



女法官楊絮雲控訴遭最高法院「分案霸凌」，事件發生一年多司法院「船過水無痕」，分案規則人謀不臧牽動「公平法院」原則，監察委員介入調查。近來，司法院將溜班釣魚的台南地院法官朱中和、在判決書中「雜談」的台東地院法官郭玉林移送監察院，也追究性騷擾女助理的前台北高等行政法院法官陳鴻斌再審案，甚至連幫陳「緩頰失當」的前職務法庭陳志祥也被依高標準檢視，唯獨最高法院弊端「碰都不敢碰」。

高等法院民事庭長楊絮雲和丈夫、刑事庭庭長周盈文連袂控訴最高法院，是史上頭一遭，他們訴求「查明真相、懲處究責、健全制度、回復名譽」，司法院再悶不吭聲，坐實司改只敢改革小法官、根本不敢捋虎鬚的鄉愿。

蔡英文總統任期即將屆滿，她上任以來力推司法改革，大張旗鼓召開司改國是會議，包括憲法訴訟法、商業事件審理法、少年事件處理法陸續修正。在淘汰不適任法官、檢察官上，法官法評鑑制度也將變革，司法院長許宗力上月還表示「樂觀地期待未來將能夠更有效地揪出傷害司法公正性的不適任法官」，對比郭玉林被法官評鑑委員會建議由司法院移送監察院審查，並建議「免除法官職務」或更重處分，郭彷彿是被拿來當司改祭旗的小法官。

法官無大小，操守最重要。高院民事庭法官楊絮雲2017年9月7日調至最高法院，卻出現遭霸凌情事，她負責特殊商事專庭，卻分配到屬於「環境安全」的RCA水汙染案，從前年9月至去年3月，她分到的專業案件高達20件，另外6名特殊商事專庭的法官總共才分到15件。

楊絮雲分到的案件，還包括眾所矚目的財政部與台新銀行間請求確認契約關係存在、中央存保公司與王又曾等29人間的損害賠償、幸福人壽與鄧文聰的損害賠償訴訟，件件都攸關納稅人、投資人權益。但其他6名專庭法官加起來的案件量還不及她，而且還是楊絮雲「意外」拿到統計表才發現分案不公，最高法院辯解這是「電腦分案」的結果，有常識的國人會覺得這符合機率嗎？還是覺得人民很好騙？

以RCA案為例，楊絮雲請最高法院院長鄭玉山重分，後來重分的主辦法官可以停分一般案件5個月，連陪席法官也可停分1個月；若楊真的接下非自己專業的案件，且還得同時處理超量的特殊商事案件，人民念茲在茲的訴訟案，就在這樣一個過勞、非專業的法官手上了結，這樣的裁判品質將不是笑話，而是可怖。

楊絮雲去年以「婆婆失智、負責照顧的公公也病壞了，想多點時間盡孝道」為由調回高等法院，但事後外人才得知是遭分案霸凌，能僥倖調回高院是司法院長許宗力協助，但要求周盈文、楊絮雲「保密」，以免在職務法庭輕縱性騷法官陳鴻斌引起軒然大波的當下，讓司法信任度再面臨浩劫。

霸凌事件暫時瞞過了社會，但法院不公平豈能得過且過？

立法委員周春米去年11月15日在司法及法制委員會質詢，指民眾陳情民事案件上訴最高法院1年多，卻石沉大海，打電話查詢進度，永遠得到「還沒分案」的答案。她質疑哪些案件優先分案由最高院自行決定，「比皇上選妃還誇張」，人民只能卑微地等著自身的案件排隊分案，遲來的正義不是正義。立委可能只發覺分案不公，楊絮雲事件卻揭揚最高法院把人民訴訟案當「霸凌工具」，這才是奇恥大辱。

細究近一月來被送監院審議的法官，舉止都可遭非議。但朱中和溜班釣魚、種菜，他回來仍處理完手上的案件；郭玉林六度在判決書中間接批評其他法官，當事人卻也沒上訴，對比光一件RCA工傷案被害人就逾500人，卻隨意分案，問題難道比「判決書雜談」輕微？最高法院一再宣稱是「電腦分案」造成，新聞稿卻坦承「電腦分案只會分給楊絮雲一人」，司法院敢動最高法院違失之人嗎？