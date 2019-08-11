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小女友媽都替他求情 男「鬧出人命」成功免關

2019-08-11 23:39聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄蔡姓男子遭控去年讓僅13歲的小女友懷孕，檢方依妨害性自主罪起訴他後，小女友審理時堅稱是相愛才發生性關係，也想要一個小孩；女方母親也表示女兒原本愛翹家，現生活有步入正軌，不願對蔡提告，高雄地院認為雙方已和解，少女身心也無明顯受創，依對未滿14歲女子性交罪判蔡2年，緩刑5年。全案可上訴。

判決指出，蔡姓男子去年剛成年，結識13歲少女並交往，於去年9月5日至10月27日之間，5次帶少女回住處發生性行為，少女懷孕讓事情曝光，他也遭移送法辦。

少女卻替蔡姓男子求情說「都是我去他家找他，因為相愛才發生性行為，不想告他」、「我沒避孕是因為家庭不溫暖，我想要有一個小孩」、「懷孕後蔡從來沒有要我，決定生下小孩」、「我想跟蔡結婚，希望判輕一點，因為小孩需要他，經濟上也要靠他」。

少女母親也說不提告，表示「我女兒之前愛玩會蹺家，跟蔡姓男子交往後生活步入正軌，現在都會跟我說她人在哪裡」，少女母親指家裡是中低收入戶，女兒及嬰兒經濟住蔡家，經濟靠蔡工作，請求法官輕判。

合議庭考量，蔡姓男子認罪，也與對方家長達成和解，經雙方家長同意2人同居撫養子女，於將來結婚共組家庭，雖然讓少女未達適婚年齡就當人母，影響現有生活，目前生活更步入正軌、繼續就學，身心狀態無明顯受創，減輕判刑；加上蔡現職是浪板工人提供少女及嬰兒經濟生活，刑期暫不執行較適當，宣告緩刑5年。

高雄蔡姓男子涉嫌讓13歲小女友懷孕，但少女及少女母親都替他求情，高雄地院判刑2年...
高雄蔡姓男子涉嫌讓13歲小女友懷孕，但少女及少女母親都替他求情，高雄地院判刑2年，但宣告緩刑5年。示意圖／Ingimage
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懷孕

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