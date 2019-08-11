小女友媽都替他求情 男「鬧出人命」成功免關

2019-08-11 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄蔡姓男子遭控去年讓僅13歲的小女友懷孕，檢方依妨害性自主罪起訴他後，小女友審理時堅稱是相愛才發生性關係，也想要一個小孩；女方母親也表示女兒原本愛翹家，現生活有步入正軌，不願對蔡提告，高雄地院認為雙方已和解，少女身心也無明顯受創，依對未滿14歲女子性交罪判蔡2年，緩刑5年。全案可上訴。

判決指出，蔡姓男子去年剛成年，結識13歲少女並交往，於去年9月5日至10月27日之間，5次帶少女回住處發生性行為，少女懷孕讓事情曝光，他也遭移送法辦。

少女卻替蔡姓男子求情說「都是我去他家找他，因為相愛才發生性行為，不想告他」、「我沒避孕是因為家庭不溫暖，我想要有一個小孩」、「懷孕後蔡從來沒有要我，決定生下小孩」、「我想跟蔡結婚，希望判輕一點，因為小孩需要他，經濟上也要靠他」。

少女母親也說不提告，表示「我女兒之前愛玩會蹺家，跟蔡姓男子交往後生活步入正軌，現在都會跟我說她人在哪裡」，少女母親指家裡是中低收入戶，女兒及嬰兒經濟住蔡家，經濟靠蔡工作，請求法官輕判。