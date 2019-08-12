投保防詐…3招自保 兩管道查證

2019-08-12 01:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北報導



金管會保險局提醒投保民眾，可利用兩管道查證保單自保。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新光人壽爆不肖業務員利用假保單詐騙，民眾如何避免成為下個受害者？金管會保險局局長施瓊華說，可撥打公司客服電話確認保單是否真由保險公司發出，另一管道是透過壽險公會，用名字和保單號碼查詢確認，利用兩管道反向自保。

曾幫多名保戶向大型壽險公司申訴的信安保經副總王永安說，業務員很多是保戶熟識的人，就算自認信得過也不能把保費直接交給業務員。此外，保戶拿到保單後一定要撥打公司免付費電話，核對保單編號和主約、附約內容與生效日，因為就算是真保單，也曾發生保戶查證後，發現主約的保單號碼正確，但附約內容和原本要投保的不一致。

政治大學保險系主任彭金隆建議，保戶要避免被詐騙，在三重要步驟上絕對不能假手他人。他說，買保險從填寫要保文件開始，填寫基本資料、聲明事項等都必須簽名，不能假手他人，所有文件跟程序都必須親自審閱、親自填寫。

第二是繳保費，繳交保費要留意是否直接匯入保險公司的指定帳戶，匯款也要確認匯款人是保險公司的名字；大部分保險公司都不會讓業務員經手現金，不管是轉帳或信用卡，要確認錢是繳給保險公司。

第三，核保通過後，保險公司會提供保單正本，且會用掛號或轉交業務員，並會有簽收回條給保戶簽收，保戶一定要親簽，最好還要押上日期。