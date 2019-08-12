親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

投保防詐…3招自保 兩管道查證

2019-08-12 01:18聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

金管會保險局提醒投保民眾，可利用兩管道查證保單自保。 圖／聯合報系資料照片
金管會保險局提醒投保民眾，可利用兩管道查證保單自保。 圖／聯合報系資料照片
分享

新光人壽爆不肖業務員利用假保單詐騙，民眾如何避免成為下個受害者？金管會保險局局長施瓊華說，可撥打公司客服電話確認保單是否真由保險公司發出，另一管道是透過壽險公會，用名字和保單號碼查詢確認，利用兩管道反向自保。

曾幫多名保戶向大型壽險公司申訴的信安保經副總王永安說，業務員很多是保戶熟識的人，就算自認信得過也不能把保費直接交給業務員。此外，保戶拿到保單後一定要撥打公司免付費電話，核對保單編號和主約、附約內容與生效日，因為就算是真保單，也曾發生保戶查證後，發現主約的保單號碼正確，但附約內容和原本要投保的不一致。

政治大學保險系主任彭金隆建議，保戶要避免被詐騙，在三重要步驟上絕對不能假手他人。他說，買保險從填寫要保文件開始，填寫基本資料、聲明事項等都必須簽名，不能假手他人，所有文件跟程序都必須親自審閱、親自填寫。

第二是繳保費，繳交保費要留意是否直接匯入保險公司的指定帳戶，匯款也要確認匯款人是保險公司的名字；大部分保險公司都不會讓業務員經手現金，不管是轉帳或信用卡，要確認錢是繳給保險公司。

第三，核保通過後，保險公司會提供保單正本，且會用掛號或轉交業務員，並會有簽收回條給保戶簽收，保戶一定要親簽，最好還要押上日期。

保險保費詐騙

相關新聞

詐騙7年 新壽爆業務員侵占保費2000萬

2019-08-12 01:11

直言集／金融機構賣的不是商品 是信任

2019-08-12 01:21

小女友媽都替他求情 男「鬧出人命」成功免關

2019-08-11 23:39

潑水事件釀2教授告同事 他判賠11萬才免關

2019-08-11 19:13

沒戴安全帽被攔 他譏警「顏面神經失調」吃拘役40天

2019-08-11 18:29

高三生不理攔檢涉嫌撞警 逆轉無罪竟是偷騎父親車

2019-08-11 17:53

駕照到手才上路就撞死翁 18歲男賠120萬獲緩刑

2019-08-11 11:03

賣盜版蘋果保護貼不起訴 檢：圖樣是用來對準免貼歪用

2019-08-11 10:02

租約這麼簽 免纏訟直接強制執行

2019-08-11 01:17

遇惡房客 房東有理卻像輸家

2019-08-11 01:02

女網友慫恿工程師投資虛擬貨幣被騙

2019-08-11 00:53

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

台東近10年首例 登山客遭百步蛇咬死

2019-08-11 11:02

兒子從小由祖父母帶大 生母年老請求扶養費被駁回

2019-08-11 09:11

影／太陽公主遊輪返基港 墜海死亡的她也回來了

2019-08-11 12:09

醫生：遭百步蛇咬忌奔跑 6小時內就醫搶活命機會

2019-08-11 20:23

休旅車撞陸客團遊覽車 阿里山公路車禍傷者增至10人

2019-08-11 13:48

破天荒！高院法官夫妻檔 明挺身控最高法院霸凌

2019-08-11 17:46

台中潛水旅館傳潛客溺水 消防員：初學者最常遇到這情況

2019-08-11 15:46

影／南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

2019-08-11 16:42

賣盜版蘋果保護貼不起訴 檢：圖樣是用來對準免貼歪用

2019-08-11 10:02

「我單純是同學帶壞」碩士運毒求輕判被法官打臉

2019-08-11 12:48

見娃娃機內護手霜好偷 大學生用撞的偷走上百條

2019-08-11 15:55

影／台南市發生槍擊案 1男子中槍命危

2019-08-11 15:25

4可樂空瓶製成浮具划槳 43歲陸男泳渡金門遭逮

2019-08-11 13:22

民雄鄉出現恐怖毒殺毛小孩 已見7隻狗屍警方緝凶

2019-08-11 10:31

南下避風頭名車擋道還嗆鄰 警入屋搜索赫見槍彈毒品

2019-08-11 17:21

台中潛水旅館傳消費者溺水 意識昏迷送醫急救

2019-08-11 14:19

台中潛立方旅館溺水事件 執行長：應是淺水昏迷

2019-08-11 17:44

鹿港男子挖掘蛤蜊失蹤 消防人員出動救生艇搜救

2019-08-11 09:49

台南槍擊命案 他屋內泡茶目擊多人衝進來行凶

2019-08-11 16:50

假警官勒索真警官逮人 被害人上網感謝

2019-08-11 15:27

潛水旅館首傳溺水意外 男子搶救後仍昏迷送加護病房

2019-08-11 15:28

搶接電話引發對方男友不快 爭風吃醋台中鬥毆5傷

2019-08-11 10:10

台南市槍擊案 死者竟是駁火後不敵的仇家

2019-08-11 19:01

吃完火鍋找不到車 婦人忘記位置以為BMW休旅車遭竊

2019-08-11 19:17

BMW跑車行進間冒煙起火全毀 女駕駛嚇壞逃出無傷

2019-08-11 10:30

台中安寧派出所昨傳男女警負面新聞 今天有人上網感謝

2019-08-11 14:54

台南槍擊案兇嫌逃逸 死者爬行數十公尺求助

2019-08-11 18:11

都是網路惹禍！員警留言吐槽被害人「87」 網友看不慣

2019-08-11 18:29

阿里山公路豪雨 休旅車撞遊覽車3人送醫

2019-08-11 13:20

男子看釣魚失足滑倒骨折 消防局吊掛救出送醫

2019-08-11 17:45

酒後持刀砍傷2友 被逮才說先前有過節

2019-08-11 11:02

色情按摩警「釣魚」抓人 檢不起訴

2019-08-11 12:33

沒戴安全帽被攔 他譏警「顏面神經失調」吃拘役40天

2019-08-11 18:29

阿里山車禍 西安市陸客團有5人送醫檢查

2019-08-11 14:06

隨機瞄準公車乘客射擊？ 警初判非手槍彈孔

2019-08-11 10:04

員工依法請特休遭記曠職 兩廳院：已撤處分

2019-08-11 09:36

挖環文蛤失蹤找到了 6旬男子卡消坡塊身亡

2019-08-11 15:26

台中霧峰警封橋大執法 1小時查獲4酒駕

2019-08-11 18:12

影／台南仁德槍擊地疑為地下賭場 警方掌握特定對象

2019-08-11 16:58

潑水事件釀2教授告同事 他判賠11萬才免關

2019-08-11 19:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top