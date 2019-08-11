親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

潑水事件釀2教授告同事 他判賠11萬才免關

2019-08-11 19:13聯合報 記者林伯驊╱即時報導

南部某國立大學中文系劉姓教授，疑似與前系主任意見不合，涉嫌大量寄電子郵件侮辱對方是「碩鼠」等不堪字眼，包括校長、院長及多名教授收到；不料接任的女系主任也捲入風波，遭寄信辱罵外，劉還當面對她潑疑似汙水，最後劉遭2人提告。高雄地院依犯公然侮辱罪共處拘役110日，得易科罰金11萬元。可上訴。

判決指出，約60歲、現仍任教南部某國立大學中文系的劉姓教授，對該系當過系主任的一名男教授稱為「碩鼠」，以「碩鼠猶有鼠格，猶勝人無人格」等不堪言論辱罵對方，去年1月到2月初共連續寄24封電子郵件，對象包括校長、文學院長及多名教授共20幾人。

不料，去年該系新的女系主任，劉姓教授也寄信怒罵她是「兩面人」、「使壞、亂政」等語，去年2月初4天內共寄8封電子郵件；同年3月間，劉又於臉書公開社團，再罵女系主任「說謊成性」等語。

前系主任及女現任系主任忍無可忍一起提告，劉姓教授辯稱，所寄信件是針對系務事項，或女系主任所寄電郵做回覆，是可受公評之事而做評論；至於臉書PO文部分，是因他曾對女系主任潑水，潑的是清水卻被對外聲稱遭潑灑不明惡臭液體，他對這說法耿耿於懷，出於自衛而貼文。

但法官檢視劉姓教授寄出的信件，字眼都相當難堪，而非出於善意發表的言論，內容流於對個人人格特質的主觀批評、謾罵，已達人身攻擊程度，難認是對系務做適當評論，並不採信劉的說詞，考量劉也未認罪道歉，依公然侮辱罪，合併共處拘役110日。

據了解，全案因女系主任遭潑疑似汙水後，出面控訴、譴責劉姓教授，並接受媒體採訪，讓系內糾紛浮上檯面。

南部某國立大學中文系劉姓教授遭控寄信用不雅字眼侮辱該系前系主任及現任女系主任，高...
南部某國立大學中文系劉姓教授遭控寄信用不雅字眼侮辱該系前系主任及現任女系主任，高雄地院依犯公然侮辱罪共處拘役110日，得易科罰金11萬元。可上訴。圖／校方提供
分享

公然侮辱
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

沒戴安全帽被攔 他譏警「顏面神經失調」吃拘役40天

2019-08-11 18:29

高三生不理攔檢涉嫌撞警 逆轉無罪竟是偷騎父親車

2019-08-11 17:53

駕照到手才上路就撞死翁 18歲男賠120萬獲緩刑

2019-08-11 11:03

賣盜版蘋果保護貼不起訴 檢：圖樣是用來對準免貼歪用

2019-08-11 10:02

租約這麼簽 免纏訟直接強制執行

2019-08-11 01:17

遇惡房客 房東有理卻像輸家

2019-08-11 01:02

女網友慫恿工程師投資虛擬貨幣被騙

2019-08-11 00:53

法官認員警違法搜索 男子持改造手槍照判5年

2019-08-10 20:12

為繳電話費搶菜籃族 累犯粗工加重其刑被判1年

2019-08-10 15:48

遊戲群組內飆罵女玩家「賤女人」 法官：算公然侮辱

2019-08-10 15:46

議員弟被通緝警方協助交管？警方：通緝時間是在活動後

2019-08-10 14:03

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

台東近10年首例 登山客遭百步蛇咬死

2019-08-11 11:02

兒子從小由祖父母帶大 生母年老請求扶養費被駁回

2019-08-11 09:11

影／太陽公主遊輪返基港 墜海死亡的她也回來了

2019-08-11 12:09

休旅車撞陸客團遊覽車 阿里山公路車禍傷者增至10人

2019-08-11 13:48

諸事不順 派出所員警值班台上祭整排「乖乖」鎮壓！

2019-08-10 22:11

賣盜版蘋果保護貼不起訴 檢：圖樣是用來對準免貼歪用

2019-08-11 10:02

遇惡房客 房東有理卻像輸家

2019-08-11 01:02

「我單純是同學帶壞」碩士運毒求輕判被法官打臉

2019-08-11 12:48

影／台南市發生槍擊案 1男子中槍命危

2019-08-11 15:25

台中潛水旅館傳潛客溺水 消防員：初學者最常遇到這情況

2019-08-11 15:46

影／南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

2019-08-11 16:42

4可樂空瓶製成浮具划槳 43歲陸男泳渡金門遭逮

2019-08-11 13:22

法官認員警違法搜索 男子持改造手槍照判5年

2019-08-10 20:12

鹿港男子挖掘蛤蜊失蹤 消防人員出動救生艇搜救

2019-08-11 09:49

台中潛水旅館傳消費者溺水 意識昏迷送醫急救

2019-08-11 14:19

民雄鄉出現恐怖毒殺毛小孩 已見7隻狗屍警方緝凶

2019-08-11 10:31

租約這麼簽 免纏訟直接強制執行

2019-08-11 01:17

見娃娃機內護手霜好偷 大學生用撞的偷走上百條

2019-08-11 15:55

女網友慫恿工程師投資虛擬貨幣被騙

2019-08-11 00:53

搶接電話引發對方男友不快 爭風吃醋台中鬥毆5傷

2019-08-11 10:10

潛水旅館首傳溺水意外 男子搶救後仍昏迷送加護病房

2019-08-11 15:28

破天荒！高院法官夫妻檔 明挺身控最高法院霸凌

2019-08-11 17:46

桃園驚傳工廠火警 高溫燒塌鐵皮屋頂

2019-08-10 22:08

台中潛立方旅館溺水事件 執行長：應是淺水昏迷

2019-08-11 17:44

台南槍擊命案 他屋內泡茶目擊多人衝進來行凶

2019-08-11 16:50

台中安寧派出所昨傳男女警負面新聞 今天有人上網感謝

2019-08-11 14:54

阿里山公路豪雨 休旅車撞遊覽車3人送醫

2019-08-11 13:20

酒後持刀砍傷2友 被逮才說先前有過節

2019-08-11 11:02

假警官勒索真警官逮人 被害人上網感謝

2019-08-11 15:27

員工依法請特休遭記曠職 兩廳院：已撤處分

2019-08-11 09:36

隨機瞄準公車乘客射擊？ 警初判非手槍彈孔

2019-08-11 10:04

色情按摩警「釣魚」抓人 檢不起訴

2019-08-11 12:33

恐怖情人躲樓梯 趁女開門強闖勒頸恐嚇

2019-08-10 21:08

阿里山車禍 西安市陸客團有5人送醫檢查

2019-08-11 14:06

南下避風頭名車擋道還嗆鄰 警入屋搜索赫見槍彈毒品

2019-08-11 17:21

挖環文蛤失蹤找到了 6旬男子卡消坡塊身亡

2019-08-11 15:26

英籍男持毒赴夜店嗨 安管眼尖識破報警逮人　

2019-08-10 19:34

安徽拾荒男寶特瓶泳渡金門 想過新生活

2019-08-11 11:01

恐怖追求者遭女大生刪好友 闖大學教室搶手機亮刀對峙

2019-08-11 14:54

駕照到手才上路就撞死翁 18歲男賠120萬獲緩刑

2019-08-11 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top