潑水事件釀2教授告同事 他判賠11萬才免關

2019-08-11 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



南部某國立大學中文系劉姓教授，疑似與前系主任意見不合，涉嫌大量寄電子郵件侮辱對方是「碩鼠」等不堪字眼，包括校長、院長及多名教授收到；不料接任的女系主任也捲入風波，遭寄信辱罵外，劉還當面對她潑疑似汙水，最後劉遭2人提告。高雄地院依犯公然侮辱罪共處拘役110日，得易科罰金11萬元。可上訴。

判決指出，約60歲、現仍任教南部某國立大學中文系的劉姓教授，對該系當過系主任的一名男教授稱為「碩鼠」，以「碩鼠猶有鼠格，猶勝人無人格」等不堪言論辱罵對方，去年1月到2月初共連續寄24封電子郵件，對象包括校長、文學院長及多名教授共20幾人。

不料，去年該系新的女系主任，劉姓教授也寄信怒罵她是「兩面人」、「使壞、亂政」等語，去年2月初4天內共寄8封電子郵件；同年3月間，劉又於臉書公開社團，再罵女系主任「說謊成性」等語。

前系主任及女現任系主任忍無可忍一起提告，劉姓教授辯稱，所寄信件是針對系務事項，或女系主任所寄電郵做回覆，是可受公評之事而做評論；至於臉書PO文部分，是因他曾對女系主任潑水，潑的是清水卻被對外聲稱遭潑灑不明惡臭液體，他對這說法耿耿於懷，出於自衛而貼文。

但法官檢視劉姓教授寄出的信件，字眼都相當難堪，而非出於善意發表的言論，內容流於對個人人格特質的主觀批評、謾罵，已達人身攻擊程度，難認是對系務做適當評論，並不採信劉的說詞，考量劉也未認罪道歉，依公然侮辱罪，合併共處拘役110日。