高三生不理攔檢涉嫌撞警 逆轉無罪竟是偷騎父親車

2019-08-11 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄陳姓男高中生去年深夜騎機車遭警方攔查，不料他涉催油門逃逸，甚至警方追上要攔停他，還衝撞柯姓員警，最後遭依妨害公務罪嫌送辦。高雄地院審理發現，陳姓高中生因無照深夜偷騎父親車出門，害怕且為躲避警方，才不慎衝撞警車，非故意攻擊，判陳無罪，仍可上訴。

起訴指出，去年10月15日深夜，剛滿18歲的陳姓高中生騎機車行經三民區鼎力路與天祥一路路口，警方注意到他未戴安全帽，等紅燈還超越停止線，於是上前盤查，不料陳加速騎車逃逸，柯姓員警便騎警用機車一路追逐，再次攔停時，陳不僅拒檢還騎機車一度衝撞，警方遂將他依妨害公務罪嫌送辦。

陳姓高中生辯稱，案發當天是無照駕車，害怕被員警開罰單，才在警方第二次攔停時想鑽車縫逃逸，但過程不慎與警用機車發生擦撞，不是故意要妨害公務。

陳姓高中生也說，案發前6天他生日才去考機車駕照，但沒通過筆試，所以當天偷騎父親的機車出門是無照駕駛，再過幾天就可重考駕照，擔心會被警察抓。