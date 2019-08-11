富基漁港偷走60台斤黑喉魚 變賣又吃光遭判刑

2019-08-11 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



裘姓、江姓男子去年7月在東北角富基漁港內，發現60台斤的黑喉無人看管，趁機竊走黑喉，50台斤變賣給他人，剩餘10台斤帶回家烹飪食用。士林地方法院依共同竊盜罪，判處裘男、江南有期徒刑3月、拘役55日，可易科罰金。

新北市石門區富基漁港盛產蟹類海鮮，黑喉魚也是盛產魚種之一，黑喉魚又稱烏喉、加正、烏加網，口腔內因咽喉呈現黑色得名，盛產期在每年5至8月，黑喉肉質細嫩，名列十大好吃魚種之一，漁民大力推薦。

判決指出，去年7月3日晚上10時許，裘男騎機車載著從事海鮮批發的江男到富基漁港，發現多達60台斤的黑喉無人看管，裘男下車竊取黑喉，並騎著機車逃逸，兩人旋即以用9500元變賣50台斤黑喉給不知情的葉姓男子，各自獲得4750元，剩餘的10台斤由裘男帶回家吃光。

漁獲主人發現黑喉不見，立即報警，經警方調閱監視器揪出2人犯行。裘男供稱，50台斤黑喉魚賣給了葉男，得款一人一半，剩下的魚拿回家吃了，沒有分給江男。江也坦承分得賣魚貨款4750元。