4可樂空瓶製成浮具划槳 43歲陸男泳渡金門遭逮

2019-08-11 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



金門縣烈嶼鄉西方貴山岸際左側昨天下午岸巡隊發現一名大陸籍王姓男子漂浮在海面，且身上帶著4個空寶特瓶、2包大陸字樣泡麵等物品。該男坦言，平時靠撿破爛維生，日前喝完可樂，就從破爛堆中找材料自製浮具跟划槳，一路到金門，全案依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

金門岸巡隊10日中午12點45分接獲通報，海哨前方500公尺海面疑似有不明物體載，後經巡邏人員用望遠鏡觀測，確認為一名可疑男子，等待該男上岸後，立即查核身分，確認為43歲王姓男子，來自大陸安徽省阜陽市，並在身上發現4個空寶特瓶、2包大陸字樣泡麵等物品。

王男供稱，他是在廈門撿破爛維生，並無身分證件及護照，也無意待在大陸生活，因此9日晚間10點喝完可樂，就將空寶特瓶及一些撿來的物品製成浮具，從福建漳州港上游處出發，途中浮到小島休息後，再改泳渡到金門。訊後被依違反入出國及移民法、國安法移送偵辦。